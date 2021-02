Sen Dæhli-scoring ga Nürnberg viktig seier

ntbsport

Med tre poeng mot det opprykksjagende laget sikret Nürnberg seg tre viktige poeng i kampen mot nedrykk. Seieren løftet laget til 12.-plass.

Karlsruhe var det førende laget mesteparten av kampen, men greide ikke å bryte ned et innbitt kjempende Nürnberg-forsvar. I det 90. minutt kom Manuel Schäffler til skudd for gjestene. Keeper Marius Gersbeck reddet, men Dæhli var frampå og satte inn returen.

Det var hans første mål for Nürnberg, i den fjerde kampen siden han ble leid ut fra belgiske Genk. Han har vært med fra start hver gang.

Hamburg tapte 2-3 for Würzburg Kickers søndag, men topper likevel tabellen med like mange poeng som Bochum (tapte fredag for Erzgebirge Aue) og Holstein Kiel (møter Greuther Fürth mandag).

Tore Reginiussen fikk lørdag et innhopp på 20 minutter da St. Pauli slo Darmstadt 3-2. Laget er på plassen foran Nürnberg.

