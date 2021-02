Lookman viste Fulham lyset i enden av tunnelen

ntbsport

1-0-seieren gjør at Fulham er bare tre poeng bak Newcastle på andre side av nedrykksstreken, mens tabelljumbo Sheffield United er hele 14 poeng fra trygg grunn.

Det var to av eliteseriens mest målsky lag som møttes, og ingen av dem hadde vunnet på en lørdag denne sesongen. Fulham brøt den pinlige statistikken i lagets 11. lørdagskamp, takket være Lookmans scoring i det 61. minutt.

Joachim Andersen spilte ham fram fra egen halvdel, og Lookman satte på turboen. Han skar inn på banen, kranglet ballen mellom beina på Ethan Ampadu og knallet den i mål fra spiss vinkel. Det ble tunnel også på keeper Aaron Ramsdale.

Dermed ser Fulham lyset i enden av tunnelen. Lookman fikk en god klem av manager Scott Parker da han ble byttet ut rett før slutt.

– Én situasjon avgjorde kampen, og Ademola ordnet det for oss. Jeg er veldig stolt av laget, ikke bare på grunn av denne kampen, men hele uken, sa Parker til Sky Sports.

Fulham har tatt sju poeng på like mange dager, etter 2-0 borte mot Everton søndag og 1-1 borte mot Burnley onsdag.

Spurtet forgjeves

Mot Sheffield United dominerte Fulham og eide ballen i store deler av oppgjøret. Gjestene så ikke ut som et lag i desperat poengnød og hadde ikke en avslutning før laget lå under, bortsett fra et skudd fra Billy Sharp som var vinket av for offside.

I det 65. minutt ble Enda Stevens spilt fram av Sharp, og Fulham-keeper Alphonse Areola måtte vise klasse med en beinparade. På den påfølgende corneren fikk Kean Bryan nikke uhindret ved lengste stolpe, men han fikk ikke ballen på mål, og den spratt rett over lagkamerater i målgården.

Så ble det ikke flere sjanser for gjestene før Areola i det 89. minutt kastet seg i beina på innbytter Jayden Bogle, som forfulgte en nikk fra Bryan inne i målgården. Gjestene ropte på straffespark, men det ble frispark til keeperen. En tvilsom avgjørelse, viste TV-bildene.

Reddet på strek

Lookman sto bak tre av Fulhams fem avslutninger i første omgang. Helt alene var han ikke om å jage scoring. I det 53. minutt hadde Ruben Loftus-Cheek kampens første store sjanse da han spilte vegg, vant en duell, dro av en motspiller og var alene gjennom. Han skjøt forbi keeper Ramsdale, men George Baldock reddet på streken.

Sheffield United hadde ikke holdt nullen i noen av sine 17 siste bortekamper i Premier League, og greide det ikke lørdag heller. Laget måtte tåle sitt åttende tap på åtte lørdagskamper denne sesongen, og Sander Berges klubb er på full fart ned i mesterskapsserien.

– Det blir utrolig vanskelig å berge plassen, men vi må fortsette å kjempe, sa Billy Sharp til BBC.

– I dag var vi gode etter at vi kom under, og vi kunne fort fått straffespark rett før slutt.

