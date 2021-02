Superlativene hagler rundt Haaland: – Et annerledes dyr

ntbsport

Borussia Dortmund kom fra ganske skral form i Bundesliga til oppgjøret i Spania. Spanjolene tok ledelsen før Haaland med to mål og en assist snudde kampen.

Nordmannen opptar store deler av forsiden på Spanias mest leste papiravis Marca torsdag. Tittelen lyder «Haaland et annerledes dyr» etter to nye mål.

Nordmannen er oppe i 18 scoringer i Champions League på bare 13 kamper. Spekulasjonene i Spania om Haaland og en mulig overgang til Real Madrid fikk ny næring onsdag kveld.

«Erstatteren til tronen er klar, blir det Mbappé eller Haaland»? spør Marca i en annen artikkel.

Den velinformerte avisen har i flere måneder så godt som slått fast at enten Mbappé eller Haaland blir Real Madrids eiendom til sommeren.

Nye ess?

Britiske BBC drar også paralleller mot to av gigantene i internasjonal fotball de siste 15 årene.

«Jeg er ganske sikker på at Kylian Mbappé vs. Erling Braut Haaland blir den nye utgaven av Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo. Haaland er ganske enkelt et fenomen», skriver BBC i sitt kampreferat.

Tyske Bild bruker «Festspill av Haaland» som tittel for å beskrive suksessen i Spania.

«Haaland mer og mer et fenomen», skriver Gazzetta dello Sport i Italia.

Portugisiske A Bola slår fast at «det var uunngåelig at Haaland kom i søkelyset».

3-2-seieren ga Borussia Dortmund et godt utgangspunkt før returoppgjøret i åttedelsfinalen i mesterligaen.

Lørdag spiller Borussia bortekamp i den tyske serien mot tabelljumbo Schalke.

