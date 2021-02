Haugan står over VM-storslalåmen: – Det er lite som skal til

ntbsport

Dermed stiller Norge med Henrik Kristoffersen, Leif Kristian Nestvold-Haugen og Fabian Wilkens Solheim.

Haugan dro skulderen ut av ledd da han var eneste norske representant i tirsdagens parallellstorslalåm. Oppdal-gutten ble fraktet ut av løypa på båre.

– Det er like greit å stå over i morgen for å være best mulig forberedt til søndag. Jeg tror det er det riktige å gjøre. Det er lite som skal til, sier Haugan til NTB.

Haugan har trent på storslalåm- og slalåmski torsdag med en teipet skulder.

Henrik Kristoffersen er regjerende verdensmester i storslalåm og et av navnene som er ventet å være i toppen fredag.

– Jeg håper at skuldra til «Tim» blir bra nok til å kjøre slalåmen. Jeg ville nok om jeg var ham, satset mer på slalåm enn storslalåm per dags dato, sa Kristoffersen til NTB onsdag.

Det er fortsatt ikke sikkert Haugan blir klar til slalåm og VMs siste konkurranse søndag, men han har en god følelse.

– Det er større sjanse for at du ser meg på start enn at du ikke ser meg. Magefølelsen min er ganske bra, sier Haugan til NTB.

