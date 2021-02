Mbappé herjet og gjorde hattrick da PSG fikk revansj på Camp Nou

ntbsport

For fire år siden kom Paris Saint-Germain til Barcelona med 4-0-ledelse fra hjemmekampen i mesterligaens åttedelsfinale, men så avansementet smuldre hen i et ydmykende 1-6-tap.

Tirsdag scoret Barcelona det første målet, men PSG vendte til en fortjent borteseier med tre scoringer av Mbappé og en av Moise Kean. Laget blir stor favoritt til å sikre kvartfinaleplass i returkampen på Parc des Princes 10. mars.

– Resultatet gjenspeiler hvor overlegne de var. Fysisk var de mye bedre enn oss, og de viste også at de er et mer komplett lag. Vi må innse det og jobbe for å bli bedre. Kampen viste at vi mangler noe før vi kan konkurrere på høyeste nivå i denne turneringen, sa Barcelona-trener Ronald Koeman ærlig.

For første gang møttes Kylian Mbappé og Lionel Messi i klubbkamp. I VMs åttedelsfinale i 2018 gikk Mbappé av banen som vinner etter å ha scoret to mål mot Messis Argentina. Den gang endte han og Frankrike som verdensmester. Nå ble det tre mål, og PSG værer klubbens første mesterligatittel.

Skal bli enda bedre

Messi scoret ikke i VM-kampen Argentina tapte 3-4, men tirsdag satte han inn 1-0 for Barcelona. Likevel var det ingen tvil om at Mbappé strålte sterkest av superstjernene.

– Jeg har alltid ønsket å vise mitt beste for PSG. Denne trøya betyr mye for meg. Jeg har ikke alltid fått det til, men jeg har ikke gjemt meg selv når jeg gjør feil, sa Mbappé.

Han trakk fram både trener Mauricio Pochettino og tidligere trener Thomas Tuchel.

– Det handler om kontinuitet. Treneren har gjort en flott jobb siden han kom til oss, men han har bygget videre på det Tuchel gjorde. Vi blir stadig bedre og fysisk sterkere. Vi er ennå ikke i toppform, la han til.

Slo tilbake

Lagene hadde en stor sjanse hver før Messi ga hjemmelaget ledelsen på straffespark etter en snau halvtime. Det var argentineren som slo bakromspasningen Frenkie de Jong jaget da han ble hektet av Layvin Kurzawa. PSG-spilleren jaget ballen og nådde den, men han var borti beinet til nederlenderen og var skyld i at han falt.

Messi la ballen på 11-metersmerket og banket den i mål. Dermed har han scoret i mesterligaens åttedelsfinale i 13 av de 14 siste sesongene.

Mbappé, som i fjor overtok Messis rekord som yngste spiller med 20 mesterligamål, utlignet bare fire minutter senere etter en fest av et PSG-angrep. Marquinhos slo en crossball til Kurzawa på venstresiden, og han spilte direkte inn til Marco Verratti, som med utsiden vippet den videre til Mbappé. 22-åringen gjorde resten da han driblet av Clément Lenglet, danset på innsiden av Gerard Piqué og banket ballen i mål fra hjørnet av 5-meteren.

Herjet

Kurzawa og Moise Kean tvang Marc-André ter Stegen til gode redninger, og rett før pause nikket Mauro Icardi rett utenfor nærmeste stolpe på Mbappés hjørnespark. Keeperen ville ikke hatt sjanse om den hadde gått innenfor.

Ter Stegen måtte vise klasse igjen fem minutter ut i den andre omgangen da Keans avslutning endret retning. Tyskeren greide å få hånden på ballen og holde den ute.

I det 65. minutt var det ingen bønn. Alessandro Florenzi var så vidt onside på et framspill fra Leandro Paredes, og han la inn fra høyre. Piqué klarerte i sin første kamp siden november blindt rett ut til Mbappé, som knallet 2-1-scoringen i nettet.

Rett etter holdt den 22-årige franskmannen på å fullføre sitt hattrick, men ter Stegen reddet med foten.

3-1-målet kom i stedet ved Kean i det 70. minutt. Den 20-årige italieneren nikket i bakken og opp i nettet da et frispark fra Paredes gikk over Lenglen og nådde ham ved lengste stolpe.

Fem minutter før slutt avsluttet Mbappé en mønsterkontring ved å sette inn 4-1 framspilt av innbytter Julian Draxler.

