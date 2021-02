Håndballen venter spent på korona-beskjed: Nær 50.000 kamper og OL-kvalifisering på vent

ntbsport

– Vi er fortalt at det kommer nye vurderinger fra regjeringen torsdag. Så vi håper å være i gang med topp og bredde fredag, sier NHFs generalsekretær Erik Langerud til NTB.

– Vi kan trykke på knappen alle steder, men er avhengig av positiv beskjed fra regjeringen. Det er vanskelig å si hva beskjeden blir. Men det vi i hvert fall håper på, er at man kan gå fra nasjonale til lokale restriksjoner og at man på steder nesten uten smitte, kan komme i gang med ordinær aktivitet.

Flyttes?

Det er også planlagt en OL-kvalifisering for menn i Trondheim med Norge, Brasil, Chile og Sør-Korea andre helgen i mars.

– Vi planlegger for og har et stort ønske om å arrangere i Trondheim, men det er ingen tvil om at å få spilt kvalifiseringen i Norge, ser veldig krevende ut. Vi har signalisert at grensene i Norge er stengt ut februar, sier Langerud om turneringen der de to beste får OL-plass.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) skal ha sondert muligheten for å flytte kampene fra Trondheim til Tyskland eller Frankrike, men det er ikke kommet informasjon fra IHF om hvordan det vil håndtere situasjonen.

Det kan være et alternativ å dele ut OL-billetter etter seeding. I så fall ligger Norge best an.

De norske jentene er oppsatt i OL-kval i Montenegro uken etter guttas turneringer. Lite tyder på at de norske EM-vinnerne får gjennomført kampene mot Montenegro, Romania og Kasakhstan på de oppsatte datoene.

Nesten full stopp

NHF står med et voldsomt etterslep av aktiviteter. – Norsk håndball har avlyst eller utsatt 45.866 kamper bare denne sesongen på grunn av pandemien, sier Langerud.

– Det er på alle nivåer per søndag forrige uke, spilt 15.783 kamper denne sesongen. I samme periode forrige sesong, var tallet 61.649.

