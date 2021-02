ntbsport

Avgjørelsen i seierskampen i turneringen falt søndag etter at Carlsen og So spilte uavgjort på den første av to finaledager lørdag.

Søndag innledet den norske verdensmesteren med tap i det første av totalt fire partier. Dermed måtte Carlsen jage seier i de tre neste for å komme à jour.

Det klarte han aldri.

Etter åpningspartiet fulgte tre remiser. Dermed vant So dagen med to og et halvt poeng mot Carlsens halvannet.

Overså flere ting

Etterpå var den norske sjakkstjernen oppgitt og ergerlig.

– Veldig frustrerende, egentlig. Jeg føler jeg blir litt lurt av at han har spilt så bra i turneringen, og at han spiller så fort og selvsikkert. Jeg gjør ikke det intuisjonen min sier, men ender opp med å gjøre andre ting som ikke fungerer, sa Carlsen til TV 2.

– Å tape matchen er greit. Det går an mot en så god spiller, men det frustrerer meg voldsomt at jeg ikke tar vare på sjansene jeg har i de siste to, egentlig tre partiene, fortsatte han.

Det siste partiet, der nordmannen måtte ha seier, endte i en vært komplisert og uoversiktlig stilling etter åpningen. På samme måte som i det tredje partiet var Carlsen på offensiven, men verdensmesteren fant ikke de riktige trekkene for å tvinge So i kne.

– Spesielt i det siste partiet føler jeg etter åpningen at jeg står til vinst, men jeg greier ikke finne ut av det. Deretter overser jeg den ene tingen etter den andre, før det går helt galt, sa Carlsen.

Hanh understreket samtidig at turneringen som ble avsluttet søndag var et prestasjonsmessig klart steg framover sammenliknet med de foregående.

Har taket på Carlsen

Amerikanske So spilte også svært godt i finalen og fant hele tiden de gode trekkene for å demme opp mot Carlsens angrep. Dermed tok han en ny meget solid seier mot verdensmesteren fra Lommedalen.

Også åpningsturneringen Champions Chess Tour i november i fjor endte i en finaleduell mellom Carlsen og So. Også den vant amerikaneren.

So slo i tillegg Carlsen i VM-finalen i Fischer-sjakk på Høvik i november i 2019.

Det skal i alt spilles ti turneringer i Champions Chess Tour, som varer fram til oktober.

