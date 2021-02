Arsenal gnistret i målfest mot Leeds – hattrick av Aubameyang

ntbsport

Det var riktig nok ikke nordmannen som stjal overskriftene etter den solide hjemmekampen. Pierre-Emerick Aubameyang var tilbake i ordentlig spillehumør og scoret tre ganger i løpet av 34 minutter.

Det første kom tidlig i kampen og sendte vertene i ledelsen. Aubameyang fikk ballen fra Granit Xhaka og dro seg inn fra venstresiden. Etter et par overstegsfinter rappet han til ballen, som gikk inn i nærmeste hjørne.

Det ble blåst for straffespark til Arsenal etter en drøy halvtime da Bukayo Saka gikk i bakken i Leeds-feltet, men avgjørelsen ble omgjort av videodommerne. TV-reprisen viste at det var lite kontakt, og at Saka falt lett.

Seks minutter senere skulle han imidlertid få straffespark i en merkelig situasjon. Saka kom foran en noe nølende Illan Meslier da Leeds-keeperen skulle spille ballen ut fra egen boks, slik at Meslier traff Arsenal-spilleren i stedet for ballen.

Aubameyang tok straffesparket og plasserte ballen trygt til venstre i målet.

Effektivt

Arsenal scoret igjen kort tid før pause og sørget for at Leeds fikk en tilnærmet umulig oppgave i annen omgang. Héctor Bellerín satte ballen i mål etter ha blitt frispilt av Dani Ceballos med en frekk tunnel-pasning.

Og under to minutter ut i annen omgang smalt det igjen. Et skuddforsøk fra Emile Smith Rowe ble i stedet et perfekt innlegg til Aubameyang, som bare trengte å sette hodet til ballen for å score hattrick.

Martin Ødegaard markerte seg ikke all verdens i kampen mot et mannsmarkerende Leeds. Pascal Struijk hadde oppgaven med å passe på nordmannen, og det klarte han stort sett bra.

Nevnte Struijk scoret også sitt første Premier League-mål da han reduserte for Leeds etter 57 minutter. Nederlenderen løp fra sin oppasser Saka og headet kontant inn 1-4 fra en corner.

Sjanserikt

Etter en times spill ble Ødegaard frispilt i god posisjon, men avsluttet rett på keeper Meslier. Det viste seg uansett at det var vinket for offside i forkant av nordmannens avslutning.

Den Real Madrid-innleide midtbanespilleren spilte 77 minutter søndag. Tidligere har han fått to innhopp for «The Gunners».

Leeds skapte noe frykt i Arsenal-laget da de reduserte igjen etter 67 minutter. Tyler Roberts slapp ballen perfekt 45 grader ut mot Hélder Costa, som hamret inn 2-4-målet.

Aubameyang var nær å punktere kampen og bli firemålsscorer kvarteret før slutt. Han dundret ballen i krysstanga. Senere avsluttet Saka i stolpen for et Arsenal-lag som bød på mange gode angrep søndag.

Flere mål ble det imidlertid ikke. 4-2 betød at Arsenal tok seg forbi Leeds og til 10.-plass i Premier League.

(©NTB)