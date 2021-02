Ny milepæl for Ruud – klar for fjerde runde i Australian Open

ntbsport

Han møtte Radu Albot fra Moldova i tredje runde i tennisturneringen i Melbourne og vant kampen med sifrene 6-1, 5-7, 6-4 og 6-4.

Nordmannen startet med å serve og tok enkelt første game. Han fulgte opp med å bryte serven til Albot to ganger i første sett og vant det 6-1.

22-åringen hadde god kontroll i første sett, som ble fullført på 27 minutter.

– Første sett er helt feilfritt fra min side, og jeg spiller akkurat sånn jeg skal spille mot ham. Han spiller nok litt under par, i forhold til hva han har gjort her tidligere. Han slår litt mye feil, så jeg får jo noe gratis, men spiller veldig bra og returnerer mye inn, sier Ruud til Discovery Plus.

Grei kontroll på kampen

I andre sett kom Albot mer med i kampen. Han fikk presset Ruud til å løpe mer, og nordmannen gjorde i tillegg flere feil. Albot vant til slutt settet 7-5.

– I andre sett besvarte han egentlig de spørsmålene jeg stilte ved mitt spill, sa Ruud på pressekonferansen etter kampen.

I tredje sett fulgte spillerne hverandre tett, men Ruud spilte solid og brøt Albots servegame to ganger i settet og vant det 6-4.

Det fjerde settet startet godt for Ruud, og han brøt Albots første servegame. Det tok hele 12 minutter å avgjøre det første gamet. Ruud vant til slutt settet 6-4 og kunne juble for avansement.

Første gang i fjerde runde

Ruud har ikke tidligere spilt i tredje runde i Australian Open, og har aldri gått videre til fjerde runde i en Grand Slam-turnering i karrieren.

Samtidig tangerer han sin far Christian Ruuds beste resultat. I 1997 nådde faren og treneren fjerde runde i samme turnering.

Ruud er sikret 320.000 australske doller, tilsvarende 2,1 millioner norske kroner, for fjerderundeplassen. Et så høyt beløp har han aldri spilt inn i én enkelt turnering.

I første runde slo han ut australske Jordan Thompson, mens hans vant over amerikaneren Tommy Paul i andre runde på torsdag. Motstander i fjerde runde blir vinneren av kampen mellom russiske Andrej Rublev og spanske Feliciano Lopez.

Kampen i Melbourne ble spilt for tomme tribuner fordi hele delstaten Victoria er nedstengt i fem dager. Årsaken er et smitteutbrudd på et karantenehotell ved flyplassen i Melbourne.

(©NTB)