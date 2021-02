Kjempetrøbbel for Ventura – klarte ikke cuten

ntbsport

Dermed måtte den norske golfprofilen se langt etter spill i de to avsluttende rundene. Etter to runder lå han totalt på fem slag over par. Cut-grensen gikk på ett slag under par.

Ventura leverte ingen god fredagsrunde. Særlig på to av hullene fikk han store problemer. Hull nummer 18 endte med trippelbogey, og det sjette endte med dobbeltbogey.

Scorekortet inneholdt i tillegg tre birdier og to bogeys foruten par.

Dermed endte Ventura fire slag under par på runden.

Den amerikanske stjernen Jordan Spieth fører an i seierskampen når turneringen i Pebble Beach er halvspilt. Han er 12 slag under par.

Landsmannen Daniel Berger følger slaget bak, mens svenske Henrik Norlander har to slag opp til lederen.

