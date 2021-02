Thorisdottir og United med sviende tap i Manchester-derbyet

ntbsport

Lucia Bronze sendte City i ledelsen etter halvspilt 1. omgang. Hun pirket ballen i mål fra fire-fem meter etter en corner.

2-0-scoringen kom 18 minutter før full tid. Bronze fikk ballen ved hjørnet av 16-meteren og skjøt mot mål. Forsøket ble stoppet, men på returen lurte Lauren Hemp ballen over hodet til Thorisdottir og i mål.

I det 82. minutt fikk Thorisdottir en god mulighet etter en corner, men headingen gikk til side for mål. Like etter ble vondt til verre for United.

City punkterte kampen da Caroline Weir vartet opp med en skikkelig godbit. Hun chippet inn 3-0 fra nærmere 20 meter.

Seieren tok Manchester City forbi United på tabellen. De lyseblå har 33 poeng etter 14 kamper, mens United har 32 poeng etter 15 kamper. Chelsea topper tabellen med 35 poeng etter 14 kamper. London-laget møter Bristol City borte søndag.

Kampen var Thorisdottirs andre for United etter overgangen fra Chelsea. Hun spilte 90 minutter i debuten i 0-2-tapet for Reading. Thorisdottir spilte høyreback gjennom hele kampen.

