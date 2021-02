Skiskyttergutta sviktet på VM-sprinten – suverent svensk gull

ntbsport

Ponsiluoma satte standarden tidlig i løpet med en enorm fart i sporet og prikkfri skyting. Johannes Dale ble beste nordmann, men havnet utenfor pallen på en fjerdeplass. Han var i mål 22 sekunder bak Ponsiluoma.

– Det kjennes helt fantastisk bra. Det var virkelig kult å endelig få det til. Jeg hadde bra fokus i dag. Jeg var litt ekstra tent, sa Ponsiluoma til NRK etter seieren.

Johannes Thingnes Bø ble nest beste nordmann som nummer fem etter to bom på første skyting. Sturla Holm Lægreid havnet på sjuendeplass etter to fulle hus, mens Tarjei Bø ble nummer ni.

Skuffet

Dermed ble det en skuffende VM-sprint for de norske skiskytterne, som har herjet i verdenscupen så langt denne sesongen. De kom til distansen som store favoritter.

Både Tarjei Bø (én bom) og Johannes Thingnes Bø (to bom) sviktet på standplass. Det gjorde at brødreduoen ikke hadde sjans på tiden til Ponsiluoma.

Thingnes Bø var skuffet etter rennet.

– Livsgleden bare forsvant da de to bommene kom på liggende. Da ble det et langt og kjedelig løp utover hvor plan B var å ikke ødelegge for jaktstarten på søndag, sier Johannes Thingnes Bø til VG.

– I mitt hode var det fem treff. Jeg synes ikke liggendeskytingen var dårlig i det hele tatt. Så jeg føler meg egentlig ganske uheldig. Det var en tankevekker.

Fornøyd

Johannes Dale bommet en gang på stående og klarte heller ikke å gå seg opp på pallen, men snek seg foran Thingnes Bø med ett hundredels margin. Dale deppet derimot ikke etter fjerdeplassen.

– Jeg hadde veldig lyst til å få til et løp jeg kunne være fornøyd med. Det er jeg, så jeg tar den fjerdeplassen, sa han til NRK.

Franskmennene fikk to på pallen i løpet. Simon Desthieux tok sølvet foran Émilien Jacquelin.

(©NTB)