Granerud: – Har drømt om å sikre sammenlagtseieren i Raw Air

– Jeg ble veldig skuffet og lei meg. Det er et høydepunkt, så det er en nedtur at det ikke blir noe av.

Det sa Granerud på et pressetreff torsdag kveld, kun timer etter at det ble klart at verdenscuprennene i Norge i mars ikke blir noe av.

– Det hadde vært mulig å gjøre det bra i rennet. Jeg har ikke vært med å prege renn i Norge før. Og så hadde jeg gledet meg til å tilbringe nok tid i Norge til å komme ut av karantene for å få møte familie og de godene der, sa han.

På spørsmål om avlysningene, dersom de ikke blir erstattet, kan hjelpe ham til sammenlagtseier, svarer hoppkometen følgende:

– Det er kanskje en liten bonus. Jeg har drømt om å sikre den i Raw Air i hele sesongen. Det var drømmen. Nå vil jeg prøve å sikre den en annen plass.

– Forståelse

Granerud forteller samtidig at han forstår regjeringens avgjørelse.

– Jeg har forståelse for at de føler det er nødvendig. Det er klart at for oss utøverne er det en skuffelse.

Også trener Alexander Stöckl er tydelig på at det er myndighetene som sitter med ansvaret for nordmenns helse og at det derfor er vanskelig å være sur.

– Men for oss er det vanskelig å se hvordan dette skulle påvirke smittetallene. Vi har ikke hatt positive tester på lenge.

– Egen boble

Han sier at mange av konkurrentene nok vil ha vanskelig for å forstå valget.

– De må jo bare akseptere det. Jeg har inntrykket av at for de jeg prater med vil nok de fleste ha vanskelig med å forstå. Vi som reiser rundt i vår egen boble, opplever ikke at vi er noen risiko, sier han.

Stöckl peker dermed på det samme som president i Norges Skiskytterforbund, Arne Horten.

– Internasjonalt lurer de på hva vi driver med. Vi deltar jo i verdenscuper rundt omkring, sa han til NTB torsdag kveld.

