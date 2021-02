Carlsen finaleklar etter armageddon – slet seg videre tross flere feil

ntbsport

Semifinalen ble avgjort i armageddon. Der måtte Carlsen vinne fordi han spilte med hvite brikker, og det gjorde han på en overbevisende måte.

Tidligere på kvelden ble Carlsen grundig slått etter fire hurtigsjakkpartier. Da ble to remis fulgt opp med to tap, og spillerne måtte ut i omspill. Der tok de hver sin seier i lynsjakk, og dermed levde dramaet videre.

For annen gang på få dager gikk Carlsen videre etter seier i armageddon. Tidligere i uken gjorde han det samme i kvartfinalen mot Daniil Dubov.

Carlsens to første tap i fredagens duell kom etter grove feil. Den norske verdensmesteren skar flere ganger grimaser og var tydelig frustrert over egen innsats.

Blant annet tok han en «pistol-finger» til hodet da han innså at han hadde gitt bort en løper helt unødvendig i det tredje partiet. Tabben var for stor til at Carlsen kunne hente seg inn igjen.

Siden han torsdag vant den første semifinaleduellen, ville seier med hvite brikker i det fjerde partiet sendt Carlsen til finalen. Men nok en gang ble han for ukonsentrert.

Glapp musa

Et feiltrekk ble umiddelbart fulgt opp med en skikkelig brøler. Carlsen glapp vesteknappen på datamusen og flyttet dronningbrikken feil. Dermed sto han til tap, og like etter var partiet over.

Utviklingen lignet mye på den Carlsen hadde i kvartfinalemøtet med Dubov. Også da storspilte han på første dag, men bare for å få bank dagen etter. Carlsen avanserte til slutt med et nødskrik.

Det var tidlig tegn på at 30-åringen sto overfor en tøff fredagskveld. En åpningsfeil i første parti holdt på å koste ham dyrt, men en bunnsolid blokade med svarte brikker berget poengdeling.

Vachier-Lagrave hadde spilt seg til en stor fordel på brettet, men det hjalp ikke mot sluttspilleksperten fra Lommedalen.

Revansj?

Også det neste partiet ble en kamp for Carlsen. Der ble det remis etter 60 trekk. Så kom to marerittpartier som tvang ham ut i omspill. Etter seieren i armageddon skal Carlsen møte amerikanske Wesley So i jakten på sin første finaleseier i sin egen sjakktour denne sesongen.

Der kan han også revansjere finaletapet for So fra november. I romjulen ble Carlsen danket ut av Dubov allerede i kvartfinalen.

Det skal i alt spilles ti turneringer i Champions Chess Tour, som varer fram til oktober.

(©NTB)