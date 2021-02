Tammy Abraham avgjorde da Chelsea-reservene slet seg videre

ntbsport

Det gjorde han med kampavgjørende bidrag i begge ender av banen. Scoringen hans i det 64. minutt var Chelseas første og eneste avslutning på mål. Reece James brøt gjennom på kant og spilte ham fram til åpent mål.

Et snaut kvarter senere sto Abraham rett utenfor streken og nikket ballen over da Barnsley-innbytter Michael Solbauer løftet den over keeper etter at Kepa Arrizabalaga bokset et frispark fra Alex Mowatt rett ut til ham.

– Jeg var forsvarer i oppveksten, så det var instinktet som slo inn, sa Abraham om at han beveget seg inn mot målstreken og sto perfekt plassert til å klarere.

Vinnermålet ble godkjent selv om Barnsley-spillerne ropte på offside. Mange mente at det ville blitt annullert om det hadde vært VAR, men TV-produksjonen hentet fram bilder som tydet på at dommernes avgjørelse var korrekt. Derimot ville Abraham med videodømming fått straffe i første omgang.

I FA-cupen benyttes VAR bare når en Premier League-klubb er hjemmelag.

Ut over scoring og redning på strek burde Abraham fått et straffespark. TV-Bildene viste at Toby Sibbick traff foten hans med sitt taklingsforsøk i det 17. minutt av en første omgang Barnsley dominerte.

Grep sjansen

Chelsea-manager Tuchel byttet 10 mann fra forrige seriekamp og ga mange av klubbens andrevalg i ulike posisjoner en mulighet til å vise at de fortjener flere sjanser. Abraham var den eneste som kan sies å ha grepet den begjærlig.

Ifølge Opta har Abraham nå seks mål og tre assist på sine sju siste kamper fra start i FA-cupen.

Det var et toppet hjemmelag som grep initiativet på en vanskelig bane. Med høyt press og enda høyere energi la vertene press på Chelsea-forsvaret, og gjestene kom knapt over midtstreken i begynnelsen.

Kepa måtte redde laget sitt da Callum Brittain fikk avslutte fra kloss hold etter 10 minutter. Det var den største av flere store Barnsley-sjanser i første omgang.

Klar beskjed

En tydelig misfornøyd Tuchel byttet to mann i pausen og ga fra sidelinjen klar beskjed om at laget måtte prestere bedre enn det hadde gjort så langt.

Det førte til noe bedre tak på kampen, men da Callum Hudson-Odoi i det 58. minutt skar inn fra siden og skjøt utenfor hadde laget ennå ikke hatt en avslutning på mål.

Abraham rettet på det seks minutter senere, og Chelsea kan takke ham for at det ikke ble utligning for Barnsley i det 78. minutt.

Chelseas belønning for seier er hjemmekamp mot Sheffield United i kvartfinalen. Ole Gunnar Solskjærs Manchester United ble trukket borte mot Leicester, mens byrival City spiller borte mot Everton. Bournemouth, som er eneste gjenværende lag fra nivå to, får besøk av Southampton.

