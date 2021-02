Bayern München sikret Europas åttende strake seier i VM for klubblag

ntbsport

Dermed har Bayern kopiert bedriften til Barcelona som for 12 år siden vant seks titler. Serie, cup, mesterliga, tysk og europeisk supercup og klubb-VM betyr full pott for Hansi Flicks lag.

Allerede i det 18. minutt kom VAR i fokus. Joshua Kimmich så ut til å sende tyskerne i ledelsen. Målet ble først godkjent, men etter en sjekk av bildene valgte dommer Esteban Ostojich å annullere målet fordi Robert Lewandowski sto i offside da skuddet gikk. TV-bildene tydet ikke på at Lewandowski var nær ballen, men dommeren vurderte ham likevel som forstyrrende for motstanderne.

Etter pause sørget derimot VAR for at det motsatte skulle skje. Benjamin Pavard satte inn en retur etter en duell mellom Lewandowski og keeper Nahuel Guzmán. Linjedommeren løftet flagget for offside på Lewandowski, men bildene viste noe annet.

Dermed var ledelsen sikret for Bayern, en ledelse laget skulle holde ut kampen.

Total dominans

Dermed gikk VM-tittelen for åttende strake gang til et europeisk lag. Bayern startet selv den trenden da de vant i 2013. Etter den tid har Real Madrid vunnet fire ganger, mens Barcelona og Liverpool har hver sin.

Forrige vinner fra et annet kontinent var brasilianske Corinthians, som slo Chelsea 1-0 i finalen i 2012 og brøt en fem år lang europeisk seiersrekke. Europas mesterligavinner har altså vunnet klubb-VM 13 av de 14 siste gangene.

Bayern måtte på kort varsel greie seg uten Thomas Müller, som testet positivt på koronaviruset og ble isolert. Leroy Sané tok hans plass, mens Niklas Süle kom inn for Jérôme Boateng etter at forsvarskjempen reiste hjem av personlige årsaker.

Nådde ikke opp

Tigres er første lag fra Concacaf (Nord- og Mellom-Amerika og Karibia) som har tatt seg til finale i klubb-VM. Anført av sin franske storscorer André-Pierre Gignac, som scoret alle lagets tre mål i kvart- og semifinale, jaget laget en historisk tittel, men kom til kort.

Bayern var det beste laget og hadde klart flest sjanser.

Tidligere torsdag vant den afrikanske mesterligavinneren Al Ahly fra Egypt bronsekampen ved å slå brasilianske Palmeiras 3-2 på straffespark etter 90 målløse minutter. Innbytter Junior Ajayi fikk et mål annullert i selve kampen, men han satte inn det avgjørende straffesparket.

(©NTB)