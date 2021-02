Sjeldent Walker-mål da Manchester City satte seiersrekord

ntbsport

Det var lagets 15. seier på rad i ulike turneringer. Intet lag i Englands øverste divisjon har tidligere radet opp en slik seiersrekke.

Walker scoret sitt første FA-cupmål på over ti år da hans innlegg i det 30. minutt gikk rett i mål. Ferrán Torres kastet seg og prøvde å styre ballen ved nærmeste stolpe, men traff ikke. Det lurte keeper Freddie Woodman, og ballen forsvant rett i mål.

– Det var et innlegg, men vi fortjente litt hell slik vi spiller, sa Walker til BT Sport. Sist han scoret i FA-cupen var for Aston Villa i januar 2011.

Raheem Sterling og Gabriel Jesus scoret også da serielederen og ligacupfinalisten tok seg til kvartfinale i FA-cupen. Neste uke spiller laget også åttedelsfinale i mesterligaen.

Stolte av rekorden

– Seiersrekken er et budskap til oss selv. Å vinne er det viktigste. Vi kan ikke benekte at vi er glade og stolte over å ha slått den gamle rekorden. Rekorder er til for å slås, men det er ikke enkelt i moderne fotball å vinne 15 ganger på rad, sa manager Pep Guardiola, som også rundet 200 seirer som City-sjef.

– Det er et stort tall, men jeg håper det er starten på mange flere.

Kampen var spennende i en omgang. Walkers scoring var alt som skilte lagene ved pause, og Swansea hadde skapt noen gode sjanser som ga håp om å gi Premier League-lederne kamp om kvartfinalebilletten.

Det håpet ble slukket raskt i 2. omgang med sløvt spill av hjemmelaget. Først ble Sterling spilt gjennom av Rodri da forsvarsrekka til Swansea var utilgivelig skjev og gjorde det enkelt å unngå offside. Alene med keeper scoret spissen enkelt.

Avgjort

I det 50. minutt prøvde Swansea å spille seg ut av forsvar og mistet ballen rett utenfor egen 16-meter. Ilkay Gündogans innlegg ble nikket inn foran mål av Bernardo Silva. Gabriel Jesus sto for en lekker vending som tryllet bort stopperen Joel Latibeaudiere før han banket ballen i mål.

Med 3-0 var kampen avgjort, og begge lag gjorde mange bytter med tanke på kommende seriekamper. Swansea fikk et trøstemål da innbytter Morgan Whittaker overlistet Zack Steffen i det 77. minutt.

Også Leicester og Sheffield United tok seg videre onsdag, men for begge satt seieren langt inne. Kelechi Ihenacho nikket inn et hjørnespark på overtid da Leicester slo Brighton 1-0, mens Billy Sharp satte inn et straffespark midt i 2. omgang da Sheffield United slo Bristol City med samme sifre.

Alfie Mawson ble utvist for hands på streken, så gjestene måtte avslutte kampen med ti mann.

