Carlsen til semifinale etter armageddon mot Dubov

ntbsport

Dermed er han klar for semifinale mot Maxime Vachier-Lagrave, men han var alt annet enn fornøyd med eget spill.

– Fullstendig motbydelig. Jeg må spille mye bedre, sa han til chess24.

Tirsdag vant Magnus Carlsen to partier og spilte remis en gang. Dermed ledet han 1-0 etter første dag. Han fikk derimot problemer annen dag. Etter remis innledningsvis vant Dubov to partier på rad.

Kvartfinalen ble heller ikke avgjort i omspillet med to partier lynsjakk. Carlsen vant det første partiet, men tapte det andre.

Dermed måtte det hele avgjøres i armageddon. Hvite brikker får fem minutter, mens svart får fire minutter på klokka, men vinner med remis. Carlsen valgte hvitt og fikk etter hvert fart på brikkene sine slik at tiden til Dubov gikk ut.

Problemer

Carlsen satset på samme åpning som han hadde med hvitt i hurtigsjakken. Det endte med at han tidlig ga bort initiativet, men også russeren viste svakheter, og nordmannen klarte å dra i land partiet etter 28 trekk.

Han fikk derimot problemer med å forsvare seg til remis med svarte brikker i den siste lynsjakkpartiet. Med få brikker igjen ga han seg etter 101 trekk.

I det første hurtigsjakkpartet onsdag forsøkte nordmannen å være offensiv med svarte brikker, men han gjorde et unøyaktig trekk og gestikulerte voldsomt foran kamera. Han var tydelig misfornøyd. Partiet snudde derimot igjen, og Carlsen fikk etter hvert ved siden av overtak på brettet også betydelig overtak på tiden etter flere avbytter av offiserer. I det såkalte sluttspillet rant det hele derimot ut i remis.

Moret seg

I det andre partiet moret Carlsen seg stort underveis, uvisst av hvilken grunn. Etter å ha hatt et betydelig overtak mistet han det med et dårlig trekk. Et nytt svakt trekk gjorde at russeren vant og ledet 1,5-0,5. Carlsen virket litt ukonsentrert.

Han fikk press på seg foran det tredje partiet med svarte brikker. En litt dristig åpning ga heller ikke særlig håp om seier. Etter et nytt tabbetrekk ble partiet tapt etter 25 trekk.

I semifinalen torsdag og fredag venter Maxime Vachier-Lagrave, som slo ut Levon Aronian.

(©NTB)