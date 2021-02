Tåke stoppet kvinnenes super-G – marerittstart for VM-arrangøren

ntbsport

Det internasjonale skiforbundet (FIS) bekreftet beslutningen om å utsette rennet ved 14.30-tiden. Da hadde man skjøvet på starten i halvannen time.

Tykk tåke gjorde sikten svært vanskelig, og 45 minutter etter den opprinnelige starten kom beskjeden om at startpunktet skulle flyttes ned til et lavere punkt i løypa.

Forberedelser ble så gjort til medaljekamp i en klart forkortet løype, men heller ikke det grepet viste seg å redde rennet for Kajsa Vickhoff Lie og resten av verdenseliten.

– Det er kjipt, men vi har flere dager å gå på, så det blir nok super-G. Dette tar energi, men vi må prøve å sørge for at det tar minst mulig energi, sa Lie til NRK.

Marerittstart

VM-arrangøren i Italia har fått en marerittstart på årets mesterskap. Mandag måtte superkombinasjonen for kvinner utsettes som følge av et voldsomt snøfall.

Det rennet er nå lagt inn i programmet neste mandag.

Herrenes super-G-renn skulle også vært avviklet tirsdag, men allerede tidlig på dagen ble det flyttet til torsdag. En ytterligere konsekvens av det, er at mennenes første utfortrening ble strøket.

Etter planen skal det kjøres utforrenn for menn og kvinner kommende helg. I forkant av de konkurransene må arrangøren ha gjennomført gjennomkjøringer for begge kjønn.

De blir trolig lagt til fredag.

Væromslag

Etter tirsdagens avlysning ble muligheten for å kjøre super-G for kvinner allerede onsdag nevnt. Da må imidlertid rennet flettes inn på en dag der det allerede skal gjennomføres superkombinasjon for menn.

Det gjør logistikken krevende.

Fortsetter værproblemene kan også krisen bli forsterket for arrangøren i Cortina, men værutsiktene er bedre i tiden som kommer.

I neste uke er det spådd kulde i VM-byen Cortina d'Ampezzo.

