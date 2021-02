Jakob Ingebrigtsen satte europeisk rekord på 1500 meter

ntbsport

Jakob og broren Filip Ingebrigtsen løp tirsdag 1500 meter i det store stevnet i franske Lievin. Der stakk Jakob av med seieren. Han viste et enormt tempo og utklasset resten av feltet med tiden 3.31,80.

– Det gikk jo veldig bra. Det er ikke så mye annet å si enn det, sa Jakob til NRK.

Han forbedret den gamle europarekorden til spanske Andres Manuel Diaz med over halvannet sekund. Tiden til Diaz var 3.33,32. Den nye europarekorden er vel trekvart sekund bak verdensrekorden til Samuel Tefera på 3.31,04.

Jakob Ingebrigtsen var ikke alene om å løpe rekordfort på 1500 meter i Lievin tirsdag. Gudaf Tsegay fra Etiopia satte verdensrekord for kvinner med 3.53,09. Hun senket Genzebe Dibabas seks år gamle rekord med over to sekunder.

Fantastisk følelse

– Jeg ønsker alltid å løpe raskt, men det var mitt første løp i år, og det er innendørs i tillegg. Det var en stund siden sist, så man vet aldri. Jeg har trent veldig bra, og i dag gikk det veldig lett. Det er en fantastisk følelse, sa Jakob Ingebrigtsen etter sitt løp.

Storebror Filip fikk løpet tidlig ødelagt og kom inn til 3.40,09.

Jakob kom til Frankrike rangert som nummer to i verden på 1500 meter, som han har vært i 82 uker på rad. Filip har vært nummer tre på samme liste i 53 uker.

20-åringen Jakob knuste sin egen pers på distansen som var 3.36,02 før tirsdagens løp.

Klapp på skulderen

Også Hedda Hynne imponerte i Lievin. Hun satte norsk innendørsrekord på 800 meter med 2.00,92 i sin årsdebut. Hun hadde selv den gamle på 2.01,55. Løpet ga henne 3.-plass i stevnet.

– Det er tøff konkurranse, og alle som deltok er gode til å løpe. Det handler om å holde hodet på plass, og jeg føler jeg klarte det i dag. Jeg gir meg selv et klapp på skulderen for det, sa hun til NRK.

Like bra ble ikke dagen for det svenske stavesset Armand Duplantis, som måtte bryte konkurransen etter å ha gått over alle høyder til og med 5,86 i første forsøk. En kjenning på baksiden av låret var årsak.

– Han ville ikke ta noen sjanse, sa Duplantis' manager Daniel Wessfelt til Aftonbladet.

Duplantis noterte sesongbeste 6,03 i Rouen søndag.

(©NTB)