Kane skadet begge anklene og måtte byttes ut i pausen i Tottenhams 1-3-tap for Liverpool 28. januar. Siden har de liljehvite slitt med å skape sjanser og tapt to nye ligakamper i superspissens skadefravær.

Det var ikke ventet at Kane skulle bli klar til søndagens oppgjør, men navnet hans var likevel å finne i lagoppstillingen. Og det ga umiddelbart resultater for et desperat Tottenham.

Kane fikk nettsus i 2. omgang etter at han hadde kommet til flere store sjanser før pause. Son la på til 2-0 få minutter senere.

Etterpå medga Son at han og laget har savnet Kane.

– Harry er så viktig for oss, og vi vet alle at han er blant de beste spissene i verden. Vi har savnet han masse, og han kommer tilbake og scorer umiddelbart, sa Son til BT Sport.

Onsdag skal Spurs ut i et tøft FA-cupoppgjør mot Everton. Deretter blir det enda tøffere i ligakampen mot Manchester City lørdag.

West Bromwich sliter stadig i bunnen av tabellen under Sam Allardyce. Laget har bare vunnet én av sine 13 siste ligakamper.

Reddet på strek

Etter et snaut kvarter kom det første skremmeskuddet fra Kane og Tottenham. Da satte han ballen i tverrliggeren og ut fra like innenfor 16-meteren. Få minutter senere var Kane på farten igjen og avsluttet like utenfor fra kloss hold.

West Brom skalket lukene, og det tok 20 minutter før Tottenham skulle få en ny god mulighet, men den var til gjengjeld veldig stor.

En corner fra Son endte opp hos Serge Aurier på bakerste stolpe, og headingen fra ivorianeren ble reddet på strek av keeper Sam Johnstone.

Redning på strek ble det også like etter, men da i andre enden fra Hugo Lloris. Tottenham-keeperen sto i veien da innlånte Mbaye Diagne fikk heade forholdsvis upresset i boksen. Lagene gikk målløse til pause.

Kane-mål

Kane og Son har vært et radarpar uten like denne sesongen. Søndag viste de igjen at kombinasjonen fortsatt sitter. 20 sekunder etter pause fant Kane lagkameraten med en nydelig stikker, men sørkoreaneren klarte heller ikke å overliste Johnstone.

Men det skulle ikke ta lang tid før Spurs tok ledelsen. Pasningen fra Pierre-Emile Højbjerg var millimeterpresis, og avslutningen fra Kane var sikker.

Fire minutter senere var det Son som skulle tegne seg på scoringslisten etter en klassekontring. Han banket ballen i mål via hansken til Johnstone.

En offsideplassert Diagne fikk ballen i mål for WBA tre minutter senere og ti minutter før slutt, men begge scoringene ble annullert. Dermed hadde Spurs få problemer med å trygge inn 2-0-seieren.

José Mourinhos lag har 36 poeng etter 22 kamper. Tottenhams håp om topp fire og Champions League-spill lever for fullt.

