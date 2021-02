Messi superinnbytter da Barcelona vendte til seier

ntbsport

Argentineren var en av flere nøkkelspillere som ble hvilt fra start i søndagens seriekamp. Trener Ronald Koeman så ut til å prioritere onsdagens semifinale i cupen mot Sevilla framfor serien, der Atlético Madrid har hektet av rivalene i gullkampen.

Barcelona lå under ved pause etter scoring av Borja Iglesias, men Messi satte fart i sakene da han ble byttet inn etter en snau time. Han scoret 1-1-målet mindre enn to minutter etter at han kom på banen, og i sluttminuttene bidro han med assist da Francisco Trincão ble matchvinner med sitt første mål for klubben.

Trincão ble byttet inn samtidig med Messi.

Frenkie de Jong kom inn fra benken allerede etter ti minutter, fordi Ronald Araujo måtte ut med en ankelskade. Gerard Pique er allerede langtidsskadd, og Araujos skade er en bekymring en uke før mesterligakampen mot Paris Saint-Germain.

Et selvmål av Victor Ruiz ga Barcelona 2-1-ledelse, men samme mann scoret i riktig mål til 2-2.

Vinnermålet i det 87. minutt løftet Barcelona til 2.-plass på bedre målforskjell enn Real Madrid, men det er sju poeng opp til Atlético Madrid, som har spilt to kamper færre og møter Celta mandag.

Mikel Oyarzabal og svenske Alexander Isak scoret to mål hver da sjetteplasserte Real Sociedad slo Cádiz 4-1.

