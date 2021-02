Gignac skjøt Tigres til VM-finale

ntbsport

Den franske tidligere landslagsspilleren scoret begge målene da Tigres slo Ulsan 2-1 i kvartfinalen, og søndag økte han sin imponerende målfangst med seiersmålet i semifinalen. Han har nå scoret 147 mål siden han signerte for klubben i 2015.

Tigres er første lag fra Concacaf (Nord- og Mellom-Amerika og Karibia) som tar seg til finale i turneringen. Laget vant den regionale mesterligaen etter blant annet å ha slått ut Ronny Deilas New York City i kvartfinalen. Det skjedde i et oppgjør som tok ni måneder å avvikle. Første kamp ble spilt i mars, rett før pandemien stoppet all fotball, returkampen først i desember.

Overrasket

Palmeiras, som forrige helg vant finalen i Copa Libertadores, var favoritt. Det var likevel Tigres som dominerte kampen, og den brasilianske klubben hadde keeper Weverton å takke for at det sto 0-0 ved pause.

Han reddet flere forsøk fra Gignac, men i det 54. minutt fikk spissveteranen skyte fra 11-meteren etter en forseelse av Luan, og da endte ballen i mål.

Gignac var en målfarlig spiss i Toulouse og Marseille tidligere i karrieren, men han har blitt enda skarpere siden han reiste til Mexico, der han har bidratt til fire seriegull. Han har 36 landskamper for Frankrike og var med da det ble EM-sølv på hjemmebane i 2016.

Europeisk dominans

Tigres er klar for torsdagens finale. Der venter vinneren av mandagens semifinale mellom tyske Bayern München og egyptiske Al Ahly.

Europas representant har vunnet de sju siste utgavene av klubb-VM, en rekke Bayern München innledet i 2013.

Vertslandets representant Al Duhail tok 5.-plassen med 3-1-seier over sørkoreanske Ulsan.

