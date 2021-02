De norske kom til kort – Sverige feilet som storfavoritt i lagsprinten

ntbsport

VM-klare Mathilde Myhrvold tok det norske førstelaget til 7.-plassen. Hun holdt tritt med tetgruppen nesten hele veien på sistetappen, men havnet for langt bak på oppløpet. 22-åringen var lagvenninne med Julie Myhre.

Toerlaget med Magni Smedås og Kristin Austgulen Fosnæs ble nummer åtte etter å ha blitt hektet av hovedfeltet.

Svahn var tippet å ta Sverige til seieren, men på hjemmebane måtte favoritten se seg slått av Slovenias sprintstjerne Anamarija Lampic. Sveits ble treer.

Med Federico Pellegrino som ankermann vant Italias førstelag herrefinalen foran Sveits. Tredjeplassen gikk til Sveriges 2.-lag. Det skjedde på en fiaskodag for de norske herresprinterne.

Ventet forgjeves

Ingen av Norges to lag greide å kvalifisere seg for finalen. Førstelaget med Finn Hågen Krogh og Sindre Bjørnestad Skar ble bare nummer fire i den første semifinalen.

I det samme heatet gikk Thomas Helland Larsen og Pål Trøan Aune inn til sjetteplassen for toerlaget. Kun de to beste var umiddelbart sikret å ta seg videre.

Dermed måtte nordmennene vente spent på hvordan det gikk i den andre semifinalen. De var avhengige av at farten der ikke ble for høy. Håpet ble knust, og ingen av Norges lag fikk såkalt «lucky loser»-billett.

Uten de sterkeste kortene

Lørdag gikk også den individuelle sprintfinalen for menn uten norsk deltakelse.

Russland og Finlands førstelag fikk også en stor nedtur i lagsprinten. Begge røk ut før finalen etter fall på siste etappe.

Norge var langt unna å stille et toppet sprintlag i helgens verdenscuprenn. Av tolv uttatte løpere er kun to av dem (Mathilde Myhrvold og Sivert Wiig) klare for VM senere i måneden.

Det betyr at størsteparten av det norske VM-laget har gått sine siste internasjonale løp før mesterskapet i Oberstdorf. Norsk langrenn sender ingen utøvere til Nove Mesto-konkurransene i Tsjekkia 20. og 21. februar.

(©NTB)