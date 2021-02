Carlsen avsluttet med seier etter fire remis søndag

ntbsport

Nordmannen var i tidstrøbbel og så ut til slite også i det partiet, men han la en felle som amerikaneren gikk i, og etter 33 trekk kunne nordmannen innkassere sin første og eneste seier for dagen, etter fire frustrerende remis.

– Selvfølgelig var det veldig tilfredsstillende, og det er deilig å få plusspoeng på en dag hvor jeg ikke spilte så veldig bra, sa Carlsen til TV 2.

Etter fem seirer, fire remis og ett tap de to første dagene er han alene i ledelse før siste dag av grunnspillet i den tredje turneringen i Champions Chess Tour.

– Pluss fire etter to dager er veldig bra, og nå kan jeg spille mandagens partier med lave skuldre. Jeg skal prøve å fortsette å spille interessant sjakk. Å komme meg videre vil nok ikke være noe stort problem, sa han.

For mange feil

Carlsen tapte åpningspartiet mot Wesley So lørdag, men radet så opp fire strake seirer og var alene i ledelse etter første dag. Etterpå fortalte han at han hadde bestemt seg for å spille offensivt i jakt på seirer og la det briste eller bære.

Samme strategi skulle han bruke søndag, men da spilte han ikke presist nok til å omsette overtak i seirer. Både med hvite brikker mot Jan-Krzysztof Duda og med svarte mot Alexander Grisjtsjuk gjorde han feil som ødela seierssjansene. Mot Duda ble det poengdeling etter 37 trekk, mot Grisjtsjuk etter 65 trekk.

I tredje parti mot Anish Giri skulle Carlsen jage seier med hvite brikker, men han gikk tidlig i en felle som fjernet all utsikt til seier, og det endte med remis allerede etter 20 trekk.

– Det er koseligere å sitte og spille remis når jeg har litt poeng i banken fra før, men selvfølgelig er jeg ikke fornøyd med spillet. Det var som jeg måtte kjempe for remis i hvert parti, sa han til TV 2.

Lyktes til slutt

I neste parti spilte Jan Nepomnjasjtsij som vanlig lynraskt med sine hvite brikker og skaffet seg et overtak både på brettet og på klokka, men han ble for ivrig og gjorde en feil som førte til at det endte med remis etter 35 trekk.

– I det partiet sto jeg fullstendig til tap, selv om jeg ikke hadde gjort åpenbare feil. Heldigvis spilte han litt unøyaktig, og kanskje for fort, sa Carlsen.

Mot Nakamura skulle det omsider lykkes for Carlsen, og han står med sju poeng etter 10 av 15 partier i grunnspillet. Det kan ingen andre matche. So og Giri er nærmest, halvpoenget bak.

Det er 16 deltakere, og alle møter alle i hurtigsjakk over de tre første dagene. Så går de åtte beste til kvartfinaler. Mandag skal Carlsen møte Santosh Gujrathi Vidit, Teimour Radjabov, Ding Liren, Daniil Dubov og Maxime Vachier-Lagrave.

