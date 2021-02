Vipers røk på sesongens første tap i mesterligaen

ntbsport

Vipers leverte en virkelig sluttspurt de siste minuttene, men etter å ha vært fem mål bak på det meste, ble veien opp for lang. Mes seier ville Vipers allerede vært klar for cupspillet. I stedet gikk laget glipp av det som kunne vært viktige poeng i kampen om de to plassene som gir direkte avansement til kvartfinale. 3.- til 6.-plass gir omspill.

Vipers er nå på 4.-plass, tre poeng bak Rostov Don, to bak FTC og franske Metz og ett bak CSM Bucuresti. De har alle spilt flere kamper, men Vipers får trolig ikke gjennomført alle kampene etter en rekke koronautsettelser.

Aune best

Lagene startet jevnt i Budapest, men Vipers tok over og ledet på et tidspunkt 8-5. I minuttene før pause mistet derimot sørlendingene grepet, og hjemmelaget sikret seg en 14-11 ledelse før lagene gikk i garderoben.

I 2. omgang så Vipers flere ganger ut til å kunne få til en offensiv, men kom aldri nærmere enn to mål.

Malin Larsen Aune imponerte særlig i første omgang, med fem mål på seks skudd. Hun fulgte opp med to mål etter pausen og ble toppscorer.

Hektisk

Siden Det europeiske håndballforbundet (EHF) ønsker at gruppespillene skal være ferdig 14. februar får Vipers kun spilt tre av de seks gjenstående kampene.

Allerede mandag møter de igjen FTC Hungaria i det som på papiret er Vipers' hjemmekamp, før Rostov Don og Krim er motstander onsdag og lørdag. Til sammen spiller Vipers fem CL-kamper på halvannen uke, alle utenfor Norges grenser.

