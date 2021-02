Southampton tapte for ni Newcastle-spillere: – Vi fortjente ikke poeng

ntbsport

Newcastle kom ut på banen i 2. omgang med ledelse 3-1. I løpet av de fem første minuttene så det derimot ut til å skulle snu. Først spikret James Ward-Prowse et frispark i krysset, før vertenes Jeff Hendrick fikk sitt annet gule kort og ble utvist.

Dermed hadde Southampton 40 minutter i overtall på å snu kampen. Det klarte de ikke, til tross for at Fabian Schär aldri fikk noen erstatter da han måtte ut med skade. Newcastle hadde brukt opp alle byttene og kunne ikke erstatte sveitseren.

Fire dager etter at Southampton avsluttet med ni mann mot Manchester United og tapte 0-9, møtte laget selv en motstander med ni mann og tapte igjen.

Oppgitt manager

– Vi fortjente ikke poeng i dag. Vi ga bort enkle mål, og det er ikke slik man forsvarer seg i Premier League. Vi må finne tilbake til det vi viste tidlig i sesongen. Vi kan ikke la motstanderne score på hver sjanse, sa Southampton-manager Ralph Hasenhüttl til BT Sport.

– For tiden er det ingen trening, bare kamper, kamper, kamper. Vi slipper inn for mange mål.

Et krigende Newcastle reddet tre viktige poeng i bunnstriden.

– Det var litt av en fight da vi var ni mann. Manageren (Steve Bruce) ba oss holde sammen, legge oss i to firere og kjempe. Vi er glade for å ha halt det i land, sa Joe Willock, som scoret hjemmelagets første mål.

Fulgte oppskriften

Hjemmelaget tok to måls ledelse ved Willock og Miguel Almirón. Allan Saint-Maximin fikk målgivende på begge mål. Etter halvtimen reduserte Takumi Minamino i sin første kamp for Southampton etter at han ble leid ut fra Liverpool, mens Almiron på ny økte ledelsen like før pause.

– Jeg sa til Maxi at han skulle slå skrått ut når han kom seg forbi backen, så skulle jeg være der. Akkurat slik ble det, sa Willock til BT Sport.

I bunnoppgjøret mellom Burnley og Brighton ble det poengdeling. Lewis Dunk headet Brighton i ledelsen i første omgang, mens Johann Gudmundsson satte utligningen tidig i den andre.

(©NTB)