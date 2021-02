Store mørketall i rapport om uønskede hendelser i fotballen

ntbsport

Rapporten inneholder hendelser med vold, trusler, diskriminering og seksuelle overgrep. Rapporten i sin helhet kan leses her.

Det ble registrert 40 uønskede hendelser fordelt på 37 kamper i 2020. Et tilsynelatende forsiktig tall med tanke på at det ble spilt over 130.000 kamper i fjor. Men spillerundersøkelsen viser derimot at mange ble utsatt for vold uten å registrere det.

Seksjonssleder i NFF, Henrik Lunde, svarer bekreftende på at det i Norge er store mørketall på disse områdene.

– Det er vel kjent at det er en betydelig forskjell mellom registrert og opplevd kriminalitet i samfunnet, men den store forskjellen undersøkelsen avdekker, viser at det er et betydelig mørketall i fotballen. Spillernes faktiske opplevelser av uønskede hendelser vil følgelig være et oppfølgingspunkt i arbeidet videre med problematikken, sier Lunde.

NFF sier at det sannsynligvis også er betydelige mørketall i diskrimineringskategorien. Rapporten forteller om flest fornærmede (47) under punktet seksuelle overgrep.

