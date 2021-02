Ruud møter australske Thompson i 1. runde i Australian Open

ntbsport

Nordmannen er seedet som nummer 24 i årets første Grand Slam-turnering. Ruud er ranket som nummer 27 på ATP-rankingen.

Jordan Thompson er en 26-åring fra Sydney og er ranket som nummer 52 på den siste ATP-rankingen. Han har deltatt i sju utgaver av Australian Open og tatt seg videre til 2. runde tre ganger (2017, 2019 og 2020).

Casper Ruud ble slått ut i 2. runde i fjorårets turnering, men nådde 2. runde i 2018.

Ruud har siden proffdebuten i 2015 tjent snart 2,5 millioner dollar (26,1 millioner kroner). Thompson har holdt på to år lenger og spilt inn 2,8 millioner dollar i karrieren.

Casper Ruud spilte sin første turnering for året i Melbourne denne uken hvor han tapte 1–2 for tsjekkiske Jiri Vesely.

Denne uken kom det også fram at en person testet positivt for korona på et hotell som Casper Ruud blant andre brukte under Australia-oppholdet. Ruud ble fredag bekreftet negativ for koronaviruset.

Tennisspillerne har måttet oppholde seg 14 dager i karantene og isolasjon i Australia i forkant av turneringen som ledd i smittevernreglene.

Australian Open starter mandag.

