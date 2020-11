Grosjean står over neste formel 1-runde etter dramatisk krasj

ntbsport

Det opplyser laget hans, Haas, etter først å ha uttalt at Grosjean selv kan få bestemme om han vil kjøre helgens runde.

På sitt nettsted opplyser Haas-laget at brasilianeren Pietro Fittipaldi kommer inn som erstatter for Grosjean. I tillegg kjører dansken Kevin Magnussen for laget.

Grosjean pådro seg brannskader på hendene da han ble sittende i sin brennende bil i nesten et halvt minutt etter å ha kjørt i autovernet på Bahrain-banen søndag.

– Etter at det ble bestemt at det beste for Romain er å stå over minst ett løp, var det et ganske enkelt valg å sette Pietro i bilen, sier lagleder Günther Steiner.

Også kommende helgs VM-runde kjøres på Bahrain-banen.

