Fulham hyllet avdøde Diop med sterk borteseier

Diops bortgang ble kjent søndag. Senegaleseren, som spilte for Fulham og Portsmouth i Premier League mellom 2004 og 2010, ble bare 42 år gammel.

Mandag bar Fulham-spillerne svarte sørgebånd, og også underveis i kampen ble Diop hedret. Etter at Ademola Lookman hadde sendt London-klubben i ledelsen etter en halvtime, feiret han med å holde opp en senegalesisk landslagsdrakt.

Drakten hadde tallet 19 på ryggen, Diops gamle trøyenummer. Pussig nok har målscorer Lookman også nummer 19 i Fulham.

2-0-scoringen kom på straffespark etter 38 minutter. Ivan Cavaleiro var sikker fra krittmerket. Gjestene måtte ha hjelp av VAR for å få straffespark etter at Bobby Decordoba-Reid ble lagt i bakken.

Harvey Barnes reduserte for Leicester rett før slutt, men utligningen kom aldri for hjemmelaget.

Papa Bouba Diop døde etter lengre tids alvorlig sykdom. Han scoret kampens eneste mål da Senegal slo regjerende verdensmester Frankrike i gruppespillet i VM i 2002.

42-åringen spilte totalt 84 kamper for Fulham og 72 for Portsmouth. Han spilte også for West Ham og Birmingham i mesterskapsserien. Han avsluttet karrieren i januar 2013.

Mandagens seier var Fulhams andre i Premier League denne sesongen. Mannskapet til Scott Parker klatret dermed over nedrykksstreken.

Leicester misbrukte på sin side muligheten til å komme ajour med Liverpool og Tottenham på tabelltoppen.

