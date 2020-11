Klæbo viste Northug-takter i sporet og passerte ham i antall verdenscupseirer

ntbsport

Verdenscupåpningen har endt med to seirer og en annenplass for Klæbo.

Den norske skikongen startet jaktstarten 26 sekunder foran konkurrenten Aleksandr Bolsjunov og 31 sekunder foran Emil Iversen. De to samlet seg tidlig og gikk i tospann bak Klæbo. Iversen lot Bolsjunov dra, og de to tok innpå Klæbo for hver passering.

Etter 6,1 kilometer var duoen bare 6,5 sekunder bak. De hadde da tatt inn åtte sekunder på en knapp kilometer. Etter halve løpet var Bolsjunov i tet. Russeren dro hele veien. Klæbo terget russeren med å gå først inn i bakkene, legge seg foran og bremse for så å la Bolsjunov gå opp i tet igjen.

– Lot de komme opp

– Det var en vanskelig dag i dag. Jeg fikk dårlige sekunderinger, så jeg bestemte meg etter to runder for å vente på dem som kom bak. Jeg håpet at beina mine var gode nok til at jeg kunne henge med. Det var vanskelig der ute, men det er kult å vinne igjen her i Ruka, sa Klæbo i seiersintervjuet.

Nordmannen skrøt av Bolsjunov, som viste monsterkrefter med å dra fra start til slutt.

– Han var veldig sterk i dag, han holdt farten oppe fra start av. Han var veldig sterk, min plan var bare å gå veldig sterkt i den siste bakken. Det gikk veldig bra, og det er flott å vinne, sa Klæbo.

Klæbo-rykket

I den siste bakken viste Klæbo fram rykket sitt. Klæbo gikk suverent i bakken og fikk luka han trengte ned til de to rivalene. På oppløpet holdt han unna, og han vant foran Bolsjunov og Iversen på tredjeplass.

Med seieren passerte Klæbo Petter Northug i antall verdenscupseirer. Han står nå med 39 individuelle verdenscupseirer.

I gruppa bak tettrioen gikk Hans Christer Holund et svært godt løp. Han tok fjerdeplassen, og en verdenscupseier for beste etappetid.

– Det var gøy, det var skikkelig gøy. Jeg hadde en vanvittig god dag, og gode ski, sa Holund til NRK.