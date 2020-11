Sensasjonsløp av ferskingen Lægreid i Finland – vant foran Thingnes Bø

ntbsport

Bærum-løperen som er ny i elitelandslaget for sesongen, viste seg absolutt plassen verdig i verdenscupsesongens første renn. Lægreid klinket til fra start og viste samtlige løpere ryggen lørdag.

Med sedvanlig god skyting og imponerende fart i sporet ble det en høyst uventet seier for 23-åringen.

– Det har ikke helt gått opp for meg hva som skjer her nå. Dette var ikke noe jeg hadde i tankene. Jeg hadde fokus på å gå jevne runder og skyte så bra som mulig. Plasseringen var ikke noe jeg hadde tenkt på i det hele tatt, sier Lægreid til NRK.

Nærmest ham var lagkameraten og regjerende verdenscupvinner Johannes Thingnes Bø. Han bommet én gang og ble slått med 19,6 sekunder av elitelandslagets nye mann. Dermed er det Lægreid som kan ikle seg den gule ledertrøya på søndagens sprint.

– En stor dag for Sturla. Det er noe vi har ventet litt på. Jeg synes det er rart å bli slått av en som er yngre enn meg, men det måtte komme. Han har vært helt rå i dag. Det er utklassing, sa Johannes Thingnes Bø.

Knallskyting

Lægreid gikk fort i sporet og lå bra an allerede etter første skyting. Han tok ledelsen etter skyting nummer to, og den økte til over halvminuttet da han skjøt som 37. mann på tredje skyting.

23-åringen hadde presset på seg foran siste skyting, ettersom raske Thingnes Bø hadde bommet kun én gang og ledet klart.

Lægreid beholdt imidlertid roen, traff alle fem blinkene og gikk ut med 36,3 sekunders forsprang til Thingnes Bø. Det rotet han ikke bort, og dermed ligger det an til en høyst overraskende seier til mannen som debuterte i verdenscupen så sent som i mars.

– Det var sykt å høre ute i løypa at jeg lå jevnt med Tarjei (Bø) og Johannes, og så at jeg ledet. Jeg var heldig som kunne henge i ryggen på Tarjei på min første runde, sa Lægreid.

Han har bommet på kun ett av 80 skudd i sine fem verdenscupløp i karrieren.

– Jeg er skikkelig imponert over Sturla. Han har ikke vært den som er best når det drar seg til. Men han kom inn med storm i verdenscupen i vår og skjøt det ene fulle huset etter det andre. Han må lete lenger før han finner strafferunden, smilte Thingnes Bø.

Lyspunkt

Stryningen gjorde også en meget sterk konkurranse. Tross bommen på første skyting endte han hele 44 sekunder foran treer Erik Lesser fra Tyskland.

Broren Tarjei Bø sviktet på stående skyting med tre bom og endte på 12.-plass etter et bra løp langrennsmessig.

– Jeg har litt tomhetsfølelse. Formen er der, men du må likevel sette sammen et bra løp. Det var en god, gammeldags sprekk, sa Bø.

– Vi får bare nyte at Sturla tar dette. Unggutten inn i gul trøye. Det er en stor dag for laget og enda større for ham, la 32-åringen til.

Erlend Bjøntegaard (2 bom) endte på plassen bak Bø. Litt tyngre var dagen for Johannes Dale (2) på 23.-plass og Vetle Sjåstad Christiansen (4) som ble nummer 38.

