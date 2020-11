Tokmac-assist i Champions League-tap mot Juventus

ntbsport

Álvaro Morata scoret seiersmålet for Juventus, som med sin 2-1-seier er klar for mesterligaens cupspill. Han headet inn pasningen fra Juan Cuadrado. Svært lenge så det ut til at Ferencváros skulle klare en sterk uavgjort.

Tapet gjør at den ungarske klubben må kjempe med Dinamo Kiev om tredjeplassen som gir videre spill i europaligaen. Barcelona og Juventus går som ventet videre fra gruppa.

Tokmac Nguen spilte som vanlig fra start for ungarske Ferencváros, og han var også nest sist på ballen da han fra høyrekanten fant Myrto Uzuni foran mål. Sistnevnte var sikker da han fikk sjansen fra kloss hold etter 19 minutters spill.

Målet kom omtrent samtidig som Erling Braut Haaland scoret sitt første av i alt to da Borussia Dortmund slo Brugge 3-0 i gruppe F.

Vendte

Juventus-mannskapet til Andrea Pirlo kom seg oftere og oftere opp i banen, og det var spilt 35 minutter da Cristiano Ronaldo ladet venstrefoten, Markkryperen fra portugiseren snek seg i mål fra nærmere 20 meters hold. Et vakkert mål av veteranen på 35 år.

Det lå i kortene at Juventus kom til å dominere i 2. omgang, men det ble ikke mer enn så som så. Ferencváros forsvarte seg godt kampen ut, men det glapp for dem helt på tampen.

– Det eneste skuffende i dag var resultatet. Spillerne henger med hodet, men de bør være stolte av spillet sitt. De jobbet veldig hardt, sa Ferencváros-trener Sergej Rebrov.

Tokmac Nguen ble for øvrig byttet ut med 20 minutter igjen å spille.

– Vi spilte taktisk bedre etter pause. Det var viktig for oss å vinne og sikre avansement, og spillerne jobbet for det helt til slutt. Det er jeg mest fornøyd med, sa Pirlo.

Barcelonas målfest

Tre poeng gjør at Juventus gikk opp i ni poeng. Det er tre poeng opp til gruppeleder Barcelona som tok sin fjerde strake seier med 4-0 borte mot Dinamo Kiev. Danske Martin Braithwaite scoret to, amerikanske Sergiño Dest og Innbytter Antoine Griezmann ett hver for et B-preget Barcelona.

– Det er slik vi ønsker å framstå. Vi dominerte kampen så mye at spillerne kan være stolte av prestasjonen. Det manglet bare litt effektivitet, sa Barcelona-trener Ronald Koeman.

– Vi spilte veldig bra. Det er en drøm å ha bidratt med mitt første mål for klubben, sa Dest.

(©NTB)