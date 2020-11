Håndballjentene på plass i Danmark – forbereder seg som om det blir EM

ntbsport

Landslagssjef Thorir Hergeirsson ville samle laget i Danmark før EM for å unngå innreisekarantene for utenlandsproffene. En firenasjonersturnering i Bergen ble avlyst, og Norge skal i stedet spille to oppkjøringskamper mot Danmark i Vejle denne uken.

Mandag gjenstår det ti dager til den planlagte EM-starten. Men fortsatt vet Nora Mørk og co. ikke helt sikkert om det skjer. Danskene ønsker å overta hele mesterskapet etter at Norge måtte trekke seg som medarrangør, men det er fortsatt ikke gitt grønt lys for gjennomføring av mesterskapet.

– Det er gult lys nå, men jentene forbereder seg som om det blir EM. De er toppidrettsutøvere, så de har ikke så mye valg, sier Lars Hojem Kvam, leder for medier og kommunikasjon i Norges Håndballforbund, til NTB.

Intet nytt

Han sier at troppen ble samlet mandag, og at laget følger planen som ble lagt da det ble klart at det ikke blir EM-kamper på hjemmebane.

– Har dere fått noen signaler fra Danmark om hva som skjer?

– Nei, vi har ikke hørt noe nytt. Vi er selvfølgelig spente på hva som er enden på visa. Vi har løpende fulgt utviklingen i Danmark i håp om å få en avklaring, sier Kvam.

Norge skal møte Polen i første EM-kamp 3. desember. I samme pulje er Romania og Tyskland. Dersom mesterskapet blir gjennomført, blir Norges kamper trolig spilt i Kolding.

Ballen hos regjeringen

Søndag var det møte i Danmarks håndballforbund. Der er man enige om at man ønsker å overta hele mesterskapet. President Per Bertelsen i forbundet har uttalt at alt nå hviler på den danske regjeringen.

Danmarks landslagssjef Jesper Jensen etterlyser også svar fra myndighetene.

– Det undrer meg. Jeg vet ikke helt hva de (regjeringen) sitter og leter etter. Men jeg kan bare konstatere at protokollene (fra Det europeiske håndballforbundet) er 20, 30, 40 eller 50 ganger strengere enn det som gjelder i Danmark, sier Jensen til TV 2 Sport.

Norge møter Danmark onsdag og torsdag denne uken.

