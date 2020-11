Beito-skrellen Gunnulfsen fikk Ruka-billett

ntbsport

Gunnulfsen var helt overlegen på den klassiske 15-kilometeren, og da ble det mer enn vanskelig å unngå ham i troppen for landslagstrenerne Eirik Myhr Nossum og Arild Monsen.

27-åringen fra Skien i Telemark har to verdenscupstarter fra før. På femmila i Holmenkollen sist vinter gikk han inn til en sterk 8.-plass. I 2016 ble han nummer 33 i klassisksprinten i Drammen.

Gunnulfsen kan være en aktuell mann for Norge på femmila i vinterens VM i Oberstdorf også.

17 av de 20 utøverne som skal til verdensåpningen i Finland, var forhåndsuttatte.

Den siste herreplassen gikk til Sindre Bjørnestad Skar (28).

Maiken Caspersen Falla og Ragnhild Haga var tatt ut til i den opprinnelige troppen, men ingen av dem reiser. Haga har bestemt seg for at det er bedre at hun forbereder seg til videre konkurranse hjemme i Norge. Falla har problemer med rufsete luftveier, og i følge pressemeldingen til Norges Skiforbund tenker hun langsiktig og velger derfor å ikke stille i Ruka.

Anne Kjersti Kalvå, Hedda Østberg Amundsen og Mathilde Myhrvold kompletterer kvinnetroppen.

I Ruka-trippelen inngår klassisk sprint fredag, 15 kilometer klassisk lørdag og 15 kilometer jaktstart i fri teknikk søndag.

Dette er troppen:

Kvinner:

Hedda Østberg Amundnsen (Asker Skiklubb), Helene Fossesholm (Eiker Skiklubb), Therese Johaug (IL Nansen), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo IL), Mathilde Myhrvold (Vind IL), Ane Appelkvist Stenseth (Grong IL), Anna Svendsen (Tromsø Skiklubb), Heidi Weng (IL BUL), Lotta Udnes Weng (Nes Ski), Tiril Udnes Weng (Nes Ski).

Menn:

Pål Golberg (Gol IL), Mikael Gunnulfsen (IF Ørn), Hans Christer Holund (Lyn Ski), Emil Iversen (IL Varden Meråker), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen IL), Simen Hegstad Krüger (Lyn Ski), Sjur Røthe (Voss IL), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger IF), Håvard Taugbøl (Lillehammer Skiklubb), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn IF).

