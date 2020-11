Sjakk: Sterk første dag for Carlsen i Champions Chess Tour

ntbsport

Etter en svak start slo det norske sjakkesset hardt tilbake i de tre siste partiene og endte på totalt 3,5 av 5 mulige poeng på første dag av åpningsturneringen i Champions Chess Tour. Det gjør at han er på delt 2.-plass etter første dag, et halvt poeng bak Anish Giri.

For å ta seg til kvartfinale må han være blant de åtte beste etter tre dager.

I det første partiet startet Carlsen med svarte brikker, men lå lenge an til å vinne mot verdensfirer Jan Nepomnjasjtsjij. Helt på tampen skar det seg da han «glapp» den digitale musen da han skulle dra og slippe dronningen i et avgjørende trekk for å legge press på kongen. Tabben gjorde at russeren fikk en enkel jobb med å innkassere seieren i første parti.

Vant tredje

– Det skjedde ganske plutselig. Jeg vurderte ulike variasjoner mot hverandre, og plutselig var partiet tapt, sa Carlsen etter den første dagen.

– Det var ikke den beste starten, men spillet mitt tok seg opp i de siste partiene.

Neste parti gikk mot Maxime Vachier-Lagrave. Der sto Carlsen godt imot med de svarte brikkene. Det endte med remis. Etter de to første partiene sto altså nordmannen med bare et halvt poeng.

Men med hvite brikker i det tredje partiet gikk Carlsen endelig seirende ut etter å ha havnet på defensiven tidlig mot Teimur Radjabov. Hans aserbajdsjanske motstander havnet i trøbbel etter å ha ofret en bonde i jakt på et dronningbytte.

Tilbake med svarte brikker i fjerde parti imponerte Carlsen stort da han vant mot spanske David Antón, som ble hardt straffet for å ha brukt lang tid ved et par trekk.

Det ga ham et godt utgangspunkt for femte og siste parti for kvelden, som gikk mot iranske Alireza Firouzja med hvite brikker. Der hadde han få problemer med å knekke Firouzjas forsvar og avrundet dermed dagen med tre strake seiere.

Åtte dager uten pause

I denne første av ti turneringer i Champions Chess Tour er det tre innledende dager med fem partier hver dag. Der skal alle møte alle. De åtte beste kvalifiserer seg til kvartfinale. I sluttspillet settes det av to dager til hver kamp.

Sjakktouren skal gjennomføres i tiden fram til oktober neste år. Den neste turneringen starter i romjula.

Deltakerne i den siste av de ti turneringene kåres gjennom poeng fra de ni første turneringene. Alt avvikles på nett.

Den første turneringen avsluttes 30. november. Vinneren sitter igjen med 270.000 kroner.

