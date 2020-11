Kaptein Saltnes: – Vi har tidvis flyttet grenser

ntbsport

– Det føles OK, men først og fremst er jeg litt skuffet over kampen. Jeg synes det var en litt dårlig prestasjon av oss. Men jeg håper den følelsen gir seg etter hvert, og så blir det mer ekstase over gull, sa Saltnes til Eurosport.

Ett poeng var nok til å sikre gullet, men Glimt tok hjem 2-1-seieren mot et Strømsgodset-lag som skapte mange sjanser. Saltnes, som har byttet på med Patrick Berg om å være kaptein denne sesongen, ledet laget i Bergs fravær på grunn av karantene.

– Jeg synes vi tidvis har flyttet grenser for vår egen del og kanskje litt for norsk fotball òg, Jeg synes vi har vært veldig tøffe og gjort det på vår egen måte hele veien. Når man ser tilbake på det, er det en ganske vill reise de siste årene, oppsummerte Saltnes.

27-åringen forlenget kontrakten sin med Glimt i høst til 2023.

(©NTB)