Hauge med første seriemål for Milan – tok seriegull med Glimt samme kveld

ntbsport

Hauge kom inn etter 73 minutter, og på overtid ble han spilt gjennom og tok ballen med seg inn i 16-meteren. 21-åringen utfordret med en fin overstegsfinte før han fra spiss vinkel avsluttet via Napoli-keeper Alex Meret, via tverrliggeren og i mål.

Hans svenske lagkamerat Zlatan Ibrahimovic sørget for serielederens to første scoringer på lekkert vis. Det første en heading fra 13-14 meter før han var på rett plass til rett tid og scoret på volley etter hvilen. Dries Mertens reduserte for Napoli, og like etterpå ble hans lagkamerat Tiemoué Bakayoko utvist.

Hauge fikk kun seks minutter sammen med Ibrahimovic, som satte seg ned og holdt seg til baksiden av venstre lår etter å ha slått et innlegg. Han var likevel på beina og applauderte med sitt velkjente glis da Hauge scoret sitt første i den italienske ligaen. Deretter haltet 39-åringen, som er toppscorer i Serie A med ti mål, av banen.

Mens Hauge satt på benken, ble hans tidligere klubb Bodø/Glimt seriemester i Eliteserien. Der rakk han å spille 18 kamper og score 14 mål og assistere åtte scoringer før han dro til Italia.

Milan leder Serie A med 20 poeng etter åtte kamper, to poeng foran Sassuolo, som tidligere søndag slo Hellas Verona 2-0 borte. Roma, Juventus og Inter følger på de neste plassene.

(©NTB)