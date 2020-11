Danskene gir ikke opp EM – venter fortsatt på grønt lys

ntbsport

Det kom fram etter at forbundet hadde et styremøte søndag. Der ble EM-saken drøftet.

Styreleder Per Bertelsen har de siste dagene vært stadig mer krass i tonen. Han har vært frustrert over manglende dialog fra danske myndigheters side. I tillegg har han reagert skarpt på at de nøler med å gi en endelig avklaring.

Opprinnelig skulle Danmark være arrangør sammen med Norge, men ble stående alene etter et norsk nei til å arrangere kamper i Trondheim.

EM skal etter planen gå mellom 3. og 20. desember.

