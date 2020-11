Rooney tapte i managerdebuten: – Masse positivt

ntbsport

Sammen med Shay Given, Justin Walker og Liam Rosenior har Manchester United-legenden fått ansvaret for Derby etter at Cocu fikk sparken tidligere i november.

Rooney spilte hele kampen på Derbys midtbane, i en kamp der Bristol Citys Famara Diedhiou scoret kampens eneste mål.

På tross av sin korte fartstid i managerstolen har Rooney allerede sagt at han ønsker jobben permanent.

– Jeg ville ikke vært en ambisiøs person om jeg sa at jeg ikke ønsket jobben, sa Rooney til BBC.

Kollega i Derby-teamet og tidligere Brighton- og Hull-spiller Rosenior skryter av den spillende manageren til tross for tapet mot Bristol City.

– Det var masse positivt, sa Rosenior, og fortsetter:

– Wayne viste igjen hvilken stor spiller han er. Men det handler ikke om meg eller ham nå. Det handler om oss fire som gjør vårt ytterste for å få det beste ut av guttene.

