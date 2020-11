Chelsea og Abraham fortsatte den gode formen – slo blekt Newcastle

ntbsport

Chelsea har ikke tapt siden 0-2-nederlaget for Liverpool i den andre serierunden. London-klubben var også mestscorende før den niende serierunden i Premier League.

Federico Fernández' scoret selvmål i åpningsminuttene, mens Tammy Abraham ble servert av Timo Werner på det andre målet da han satte inn sitt tredje ligamål for sesongen.

Werner og flere av Chelsea-stjernene produserte nok av sjanser til å score flere ganger, mens Sean Longstaff var nærmest for vertene da han skjøt i tverrliggeren.

Manager Steve Bruce og Newcastle står med én seier på sine fem siste kamper.

Neste runde blir trolig tøffere for Chelsea når Tottenham kommer på besøk. Newcastle møter Crystal Palace på bortebane.

Selvmål

Det var Chelsea som tok kommandoen fra start. Før ti minutter var spilt fikk Mount ballen på høyresiden etter en kort corner. Hans gode innlegg gikk gjennom hele feltet og traff Fernández, som hadde Chelsea-back Ben Chilwell i ryggen. Newcastle-forsvareren ropte med resten av laget på frispark, men målet ble godkjent.

Sjansen som førte til corneren, var også stor. Hakim Ziyech svingte ballen inn mot mål. Der var Abraham som stusset ballen videre, men Darlow sto godt plassert og reddet.

Etter halvtimen spilt fikk den tyske spissen Timo Werner en enorm mulighet da han upresset fikk avslutte fra omkring elleve meter. Hans avslutning gikk utenfor mål.

Allan Saint-Maximin fikk en mulighet for et svakt Newcastle-lag de første 45 minuttene. Hans avslutning i 16-meteren ble blokkert.

Kontroll

Sju minutter etter pause fikk Werner nok en kjempesjanse, men denne gangen ble han for ubesluttsom. Alene med Darlow prøvde spissen å finne Ziyech, men pasningen ble for løs og ble plukket opp.

Etter 57 minutter var Isaac Hayden heldig da han ble truffet av en Chelsea-klarering og plutselig havnet alene med keeper. Ballen ble blåst over mål fra kort hold, men en eventuell scoring ville nok blitt sjekket på video ettersom ballen var innom deler av armen hans.

Newcastle fortsatte med en liten offensiv, men Chelsea så ut til å ha kontroll. Hjemmelaget ble straffet hardt da Werner var på farten på en kontring. Han serverte Abraham, som scoret i sin tredje kamp på rad for de blåkledde.

Tverrligger

Newcastle slet med å skape store sjanser, men Longstaff var nærmest fra langt hold. Han klinket til etter 71 minutter, og ballen suste i tverrliggeren og ut. Den hadde nok Chelsea-målvakt Edouard Mendy fått trøbbel med å redde.

Werner fikk et mål annullert for offside, mens Mason Mount satte ballen like til side for mål alene med keeper. Chelsea var i sum nærmere tre og fire mål enn hjemmelaget var en redusering.

Andy Carroll kunne fått en scoring på tampen, men fra spiss vinkel satte han ballen i nettveggen. Dermed fortsetter den fine formen for Chelsea, som kun har sluppet inn ett mål de fire siste kampene.

