Sør-Korea spilte landskamp i Østerrike tross sju koronasmittetilfeller

En rekke landslag fra andre kontinenter har valgt å spille kamper i Østerrike i november, og Sør-Korea er blant dem. Ifølge ORF, som viser til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap, testet seks spillere og en person i støtteapparatet positivt før lørdagens kamp.

Ifølge Yonhap fikk sørkoreanerne 20 timer før kampen vite om fem positive prøver. En ny runde med tester avdekket ytterligere to smittetilfeller.

Det var diskusjoner om hvorvidt kampen i Wiener Neustadt skulle spilles, men Sør-Korea viste til et punkt i smittevernprotokollen om at et lag skal stille til kamp dersom det har minst 13 friske spillere, og blant dem minst en keeper.

Kampen ble spilt, og Mexico vant 3-2. TIrsdag er det meningen at Sør-Korea skal møte Qatar i Maria Enzersdorf.

