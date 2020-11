Christian Eriksen senket Island, mens Belgia fikk revansj over England

ntbsport

Vålerengas Vidar Örn Kjartansson utlignet til 1–1 mot Danmark, og det så ut til å gå mot Islands første poeng i det tøffe selskapet. Men så handset Hördur Magnússon inne i feltet, og Christian Eriksen scoret sikkert på sitt annet forsøk fra straffemerket til 2-1-seier for Danmark.

Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand har fått en god start etter at han tok over for Åge Hareide, og han har tatt noen gode taktiske grep med laget.

Christian Eriksen satte straffen til 1–0 etter tolv minutters spill. Ari Freyr Skulason var oppe med foten i ansiktet til Daniel Wass inne i feltet og dommeren var ikke i tvil.

Skadd

Leicester-målvakten Kasper Schmeichel i det danske buret gikk haltende av banen til pause etter en smell i 1. omgang. Han ble erstattet av Frederik Rønnow etter pausen.

Eriksen holdt på å doble ledelsen, men skuddet hans etter noen sekunders spill etter hvilen endte like utenfor.

Island fikk noen muligheter mot slutten av kampen. VIFs Vidar Örn Kjartansson fikk med seg de siste 20 minutter og var et frisk pust på Islands lag. Fem minutter før slutt fikk han en gjennombruddspasning, og i kjent stil banket han inn utligningen.

Belgia fører an i gruppen med 12 poeng, og Danmark på annenplass har 10. England har 7 og Island 0 poeng. Danmark møter Belgia borte onsdag, mens England tar imot Island.

Revansje for Belgia

Belgia trygget sin ledelse i gruppen med å beseire England med 2–0 på hjemmebane. Det var for første gang siden 1970 at de to lagene møttes i Belgia til landskamp.

England vant hjemmekampen for en drøy måned siden slik at Belgia som topper Fifa-rankingen fikk revansje.

Youri Tielemans satte 1–0 etter ti minutter på pasning fra Romelu Lukaku

Lukaku viste også defensive egenskaper da han reddet et skuddforsøk fra Harry Kane på streken. Dries Mertens økte til 2–0 24 minutter ut i 1. omgang.

Harry Kanes spilte sin 50. landskamp, men blir stående på 32 landslagsmål.

(©NTB)