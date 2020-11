Norges nasjonsligakamp mot Romania er avlyst

ntbsport

Det får blant andre TV 2 og VG opplyst fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Bakgrunnen for at Norge ikke kan spille kampen, er at hele laget er satt i karantene som følge av visekaptein Omar Elabdellaouis positive koronatest.

Landslagsspillerne var i ferd med å reise til Romania lørdag og sto klare på Gardermoen da kontrabeskjeden kom: Helsedirektoratet påpekte at det vil være et brudd på den nasjonale covid-19-forskriften å reise.

Norges Fotballforbund kontaktet Helsedepartementet i et forsøk på å få unntak fra Norges strenge karanteneregler, men fikk negativt svar fra helseminister Bent Høie (H).

– NFF mener at vi kan reise innenfor regelverket. Den norske regjeringen sier nei til dette. Det er vi uenig i, men vi kan selvsagt ikke trosse regjeringen, sier fotballpresident Terje Svendsen lørdag kveld.

Loddtrekning?

Da var det bare minutter siden det ble klart at kampen avlyses. Uefas kontroll-, etikk- og disiplinærkomité skal avgjøre hvilken konsekvens avlysningen får for resultatet.

Ett alternativ kan være at Norge idømmes 0-3-tap for ikke å møte opp til kampen. Et annet er at det blir foretatt loddtrekning dersom Uefa kommer fram til at ingen av de nasjonale forbundene har ansvar for at kampen ikke blir spilt. I så fall vil resultatet bli enten 1-0, 0-0 eller 0-1).

Den norske covid-19-forskriften sier at enhver person som har vært i kontakt med en koronasmittet person, må være i karantene i ti dager. Det betyr høyst sannsynlig at Norge heller ikke kan spille onsdagens avgjørende nasjonsligakamp mot Østerrike. Der trenger Norge trolig seier for å kunne vinne sin nasjonsligagruppe.

Høie-nei

Helseministeren ville ikke godta at det den norske toppfotballen skulle få enda at unntak fra smittevernreglene.

– Mitt svar til NFF vil være at kampene i Romania og Østerrike ville vært ulovlige her i Norge, og at det reiseopplegget de har presentert for oss i kveld, er i en juridisk gråsone, sa Høie til NTB og fortsatte:

– Punkt tre er at hvis de velger å gjøre dette (reise til Romania), så undergraver de noe av det viktigste vi har i kampen mot pandemien, nemlig at noen som har vært i nærkontakt med andre som er smittet, skal være i ti dagers karantene.

Spillerne reiser hjem

NFF er svært kritisk til reisenekten fra norske helsemyndigheter og regner med at Norges omdømme i europeisk fotball svekkes.

– Vi har stor forståelse for at smittesituasjonen i Norge og Europa er krevende. Samtidig følger vi et strengt smittevernregime i Norge og i Europa sammen med 54 andre nasjoner, sier Svendsen.

Også de norske spillerne reagerer.

– Vi er svært skuffet over at myndighetene tvinger oss til å bli hjemme. Alle de øvrige 54 Uefa-nasjonene spiller landskamper denne uka bortsett fra Norge. Dette er svært ødeleggende for landslagets ambisjoner på kort og lang sikt. Nå reiser vi hjem med rutefly i morgen. Det godtar norske myndigheter, samtidig som de sier nei til at vi reiser i karantene atskilt fra alle andre på charterfly til Romania, sier Stefan Johansen, Martin Ødegaard og Joshua King i landslagets kapteinsteam.

