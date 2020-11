Nakstad om landslagsskvisen: – Unntak gis kun for å unngå fare for liv og helse

ntbsport

Norges Fotballforbund hevder i en pressemelding at Helsedirektoratet har satt ned foten for herrelandslagets reise til Romania og Østerrike. Der skal det spilles viktige kamper i nasjonsligaen.

Nakstad er ikke enig i NFFs fremstilling av saken.

«Helsedirektoratet setter ikke ned foten, vi har bare vist til covid-19-forskriftens bestemmelser om at nærkontakter til en smitteførende person skal i karantene i 10 dager», skriver han i en epost til NTB.

Landslagets visekaptein Omar Elabdellaoui fikk fredag påvist koronasmitte. De norske reglene sier at nærkontakter av en smittet person i utgangspunktet skal i karantene.

NFF argumenterer med at forskriften ikke har tatt høyde for situasjoner som den landslaget nå har havnet i. Nakstad reagerer slik på påstanden:

«Covid-19-forskriften gir mulighet for unntak fra smittekarantenen kun i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse».

Forbundet peker på at det vil gi store konsekvenser for hele norsk fotball om kampene ikke blir spilt. En skriftlig søknad er nå sendt til Helsedepartementet.

– Når Helsedirektoratet setter foten ned, har vi bedt troppen bli igjen i Norge inntil vi får en ny vurdering. Vi har norsk lovverk på en side som vi tolker ulikt. Reiser vi ikke, bryter vi det europeiske fellesskapet vi er en del av, sier fotballpresident Terje Svendsen.

