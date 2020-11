Koronakarantene og positiv test utsetter gullkampen i Toppserien

ntbsport

Det bekrefter Norges Fotballforbund på sine nettsider. Bortsett fra Røa – Kolbotn blir alle søndagens kamper utsatt. Dette er fordi de er avgjørende for hvilke lag som tar årets seriemedaljer.

Vålerenga, Rosenborg og Avaldsnes kan alle bli seriemestere. Kun ett poeng skiller lagene. Målforskjell holder VIF foran RBK på tabellen.

Seks spillere i Arna-Bjørnar ble satt i karantene i påvente av svar på koronatester. Arna-Bjørnar bekreftet senere lørdag at spilleren Meryll Abrahamsen hadde testet positivt på koronaviruset.

Klubben skulle ha møtt Vålerenga i Oslo søndag.

Tar det på alvor

Også kampen mellom Grei og Åsane i 1. divisjon er utsatt. Årsaken er at en Grei-spiller har fått konstatert smitte.

– Vi tar situasjonen Norge befinner seg i på største alvor og har ikke noe annet valg enn å utsette siste runde i Toppserien og kampen i 1. divisjon. Liv og helse kommer alltid først. Nå er vi inne i bølge nummer to i pandemien og måtte vente at også noen i vår liga ble rammet, til tross for at klubbene og spillerne har vært utrolig flinke, sier daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner.

Dette er kampene som er utsatt:

* Vålerenga – Arna-Bjørnar

* Klepp – Rosenborg

* Sandviken – Avaldsnes

* LSK Kvinner – Lyn

– Det er selvsagt svært uheldig at fire av fem kamper i Toppseriens siste serierunde må utsettes, men når nærmest alle kamper har betydning, må også hensynet til konkurransen og fair play ivaretas. Derfor må kampene utsettes selv om det foreløpig ikke er påvist smitte i Arna-Bjørnar, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF.

Rakk å gå av flyet

Flere av Rosenborgs spillere hadde satt seg på flyet da meldingen om situasjonen i Toppserien tikket inn. Da var det ikke noe poeng å reise til Stavanger i denne omgang.

– Det fikk vi vite i det SAS ropte opp til boarding til Oslo. Da avbrøt vi boardingen vår og drar nå hjem, sa Rosenborgs sportslige leder Tarjei Smågesjø til Nidaros på Værnes.

NFF opplyser at de over helgen vil komme tilbake til en ny spilldato for de utsatte kampene.

(©NTB)