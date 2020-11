Mitrovic-miss sendte Skottland til første sluttspill på 23 år

ntbsport

Det sto 1-1 etter 120 minutter i Beograd, og dermed måtte avgjørelsen falle på straffespark. Akkurat som i semifinalen mot Israel var skottene sikrest. De ni første skuddene gikk i mål. Serberne hevdet fortvilet at Marshall beveget seg for tidlig da han reddet Fulham-spissens skudd, men ble ikke hørt.

– Straffesparkene er det verste jeg har vært med på, men «Big Marsh» gjorde det igjen. Nå håper jeg alle hjemme feirer. Dette fortjener vi etter så mange år, sa målscorer Ryan Christie til Sky Sports.

Både Christie og lagkaptein Andy Robertson var rørt til tårer da de ga intervjuer.

– Jeg har ikke vært så full av følelser etter en kamp, og jeg gleder meg sånn til sommeren. Jeg er veldig stolt av alle gutta. De har fått mye kritikk og negative kommentarer, men dette var en av de beste borteprestasjoner jeg har vært involvert i, sa Liverpool-spilleren, som var nestemann i straffekøen.

– Ja, jeg tror jeg var den neste, men hamstringen var vond.

Utnyttet feil

Serbia var stor favoritt, men var ikke i nærheten av å kopiere det overbevisende spillet fra semifinalen på Ullevaal i oktober. Det dårlige været var alt som lignet.

I det 52. minutt kom det som lenge så ut til å bli vinnermålet, etter en serbisk forsvarsblemme. Filip Kostic hadde sjansen til å klarere, men spilte rett til Callum McGregor, som kjempet ballen fram til Christie. Celtic-spilleren skaffet seg rom for avslutning og skjøt på tvers av løpsretningen. Ballen gikk stolpe-inn utenfor keeper Predrag Rajkovics rekkevidde.

Da hadde Robertson nettopp spolert en kjempesjanse etter å ha blitt satt opp av Lyndon Dykes. QPR-spissen føk forbi Stefan Mitrovic (som falt), Nemanja Gudelj og Nikola Milenkovic før han rullet ballen til siden for Robertson, men lagkapteinen feide skuddet over åpent mål.

Vendepunkt

Luka Jovic, klubbkamerat med Martin Ødegaard i Real Madrid, scoret utligningsmålet på et hjørnespark i det 90. minutt. Skottene glemte helt markeringen av innbytteren, som kunne nikke serven fra Filip Mladenovic ned i bakken og opp i krysset.

Det var like ufortjent som da Norge utlignet mot serberne rett før slutt i semifinalen, men i motsetning til da så det ut til å bli et vendepunkt. Serbia var klart best i ekstraomgangene, da et skotsk lag som i ordinær tid var best i det meste plutselig hang i tauene.

– Jeg har ikke ord for hvordan gutta sto imot presset etter utligningen, sa Marshall til Sky Sports.

Serbia maktet ikke å avgjøre, og fra straffemerket scoret Leigh Griffiths, Callum McGregor, Scott McTominay, Oliver McBurnie og Kenny McLean i tur og orden. Da Mitrovic misset, hjalp det ikke at Dusan Tadic, Jovic, Nemanja Gudelj og Aleksandar Katai hadde scoret.

Tørken over

Forrige gang Skottland var med i et stort sluttspill måtte de reise hjem fra VM som jumbolag i en gruppe der Brasil og Norge gikk videre. Siden har de vært TV-tittere under EM- og VM-sluttspill, slik Norge til sommeren blir for 10. gang på rad.

For skottene er forbannelsen brutt. De kan se fram til to hjemmekamper på Hampden Park og en storkamp mot England på Wembley i neste års EM. Det er kampene Norge ville ha spilt om laget hadde lyktes i nasjonsligaomspillet og tatt seg til sitt første sluttspill siden EM i 2000.

Det blir bare tre britiske lag i EM-sluttspillet. Skottland sluttet seg til England og Wales. Nord-Irland, som tidligere i høst fikk juling av Norge i nasjonsligaen, tapte 1-2 hjemme for Slovakia i omspillfinalen i B-divisjonen. Michal Duris ble matchvinner i 2. ekstraomgang.

