Ingvild Flugstad Østberg går ingen renn kommende sesong

ntbsport

Lokalavisen melder at en av langrennslandslagets mest meritterte utøvere offentliggjorde beslutningen sin i en epost til sine samarbeidspartnere fredag morgen.

«Jeg vil dessverre ikke gå noen skirenn denne sesongen, noe som selvsagt er kjedelig. Det er tross alt det jeg jobber knallhardt for hver dag, og det jeg elsker å gjøre. Når det er sagt, er det ingen tvil om at jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme sterkt tilbake!» skriver Østberg angivelig der.

Langrennsstjernen har et trøblete år bak seg. I forbindelse med fjorårets sesongåpning på Beitostølen ble det kjent at hun måtte ta en rennpause av helsemessige årsaker.

I forbindelse med verdenscuprennene i Holmenkollen i mars kom så meldingen om at Østberg hadde pådratt seg et tretthetsbrudd i foten, og i sommer fulgte ytterligere et tretthetsbrudd.

Nå er det altså klart at langrennsløperen fra Gjøvik ikke blir å se i rennsammenheng i vinter.

