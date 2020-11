Håndballforbundet gir ikke opp EM – tar ingen avgjørelse før mandag

ntbsport

I forbindelse med fredagens pressekonferanse med regjeringen ga både statsminister Erna Solberg og helsedirektør Bjørn Guldvog klart uttrykk for at det synes krevende å komme fram til en smittevernprotokoll som kan redde det planlagte EM-arrangementet i Trondheim.

Norges Håndballforbund har frist til mandag med å svare Det europeiske håndballforbundet (EHF) på om Norge kan påta seg sin del av arrangøransvaret.

Konfrontert med statsministerens uttalelser, legger ikke håndballpresident Kåre Geir Lio skjul på at situasjonen er vanskelig.

– Vi snakker veldig godt med myndighetene. Det er ingen tvil om at dette er krevende. Det har vi kjent på over lang tid, også gitt den nye situasjonen. Vi kommer til å lande et endelig svar rundt EM mandag formiddag, sier han til NTB.

– Dere har ikke gitt opp å finne en løsning?

– Vi ser på alle muligheter som finnes og forsøker å finne en så god løsning som mulig, svarer håndballpresidenten.

EM-sluttspillet skal etter planen spilles fra 3. til 20. desember.

